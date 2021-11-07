VavaCars Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karagümrük, mücadelenin 69. dakikasında Bertolacci ile öne geçerken yanıt 88. dakikada Mostafa Mohamed'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 21 puanla lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde kaldı. Ev sahibi ekibin puanı ise 19 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.
34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.
İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.
69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.
74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.
90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
İLK 11'LER
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstadt, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Karamoh, Ahmed Musa, Borini, Pesic
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu