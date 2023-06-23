Edin Dzeko, 4-4-2'de daha faydalı olacaktır

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Fenerbahçe sezonu 5 santrforla bitirdi, hemen hepsi 30 yaş ve üzeri noktada. Hepsi kariyerlerinde zirveyi daha önce görmüş, şu anda düşüş evresindeler. Michy Batshuayi üç ay sonra 30’unu dolduracak, Joshua King ve Pedro 31, Serdar 32’ye girecek, Valencia da 33 yaşında. Sezon boyunca zaten bu durumun sıkıntılarını yaşadılar, Valencia dışında CV’sinin vaat ettiklerini sahaya yansıtan birisi çıkmadı tam olarak. Ki beş santrfor içinde en iyisi olan Valencia ile de sözleşme uzatılmadı.

ÇOK İYİ BİR PROFESYONEL

Transferde yönelinen Dzeko çok iyi bir profesyonel. Gittiği her takımda iş disiplini ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmış bir makine. Kendinizi bir dakikalığına Simone İnzaghi’nin yerine koyun: Belçika Milli Takımı’nın gol rekortmeni Romelu Lukaku, Nisan’dan itibaren müthiş bir form grafiği yakalamış. Serie A’da sahaya çıktığı son 7 maçın yedisinde de skor katkısı vermiş, 7 gol-4 asist yapmış.

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HER ZAMAN %100'ÜNÜ VERİR

Önünüzde bireysel kariyerinizin ve kulübün yakın tarihinin en büyük maçı var. İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11’de bu alev alev yanan Lukaku ile değil, 37’lik Dzeko ile çıkıyorsunuz. Çünkü Boşnak forvet öyle istikrarlı, öyle iyi niyetli ve öyle iyi bir takım oyuncusu ki, sizi yarı yolda bırakmayacağına eminsiniz. Zaten Dzeko’nun da alametifarikası bu: Sahaya sürüyorsanız eksik koşmaz. Eksik mücadele etmez Her zaman yüzde yüzünü verir. İyi yada kötü performans verebilir ama isteksiz, iştahsız oynamaz.

EN BÜYÜK KATKIYI AKLI İLE VERECEK

Tabii ki basit bir gerçeği de unutmamak gerek, Edin Dzeko 37 yaşında. Hatta sezon içinde 38 olacak. Elbette artık 25-30 yaşlarındaki kadar dinamik değil. Şu anda sadece 1, maksimum 2 yıllık bir çözüm olduğu ortada. Belki de en büyük faydayı artık fiziksel kalitesiyle değil, deneyimiyle-aklıyla yapacak noktada.

3 büyük ligde, Bundesliga’da, Serie A’da ve Premier Lig’de yüklediği deneyimi Fenerbahçe’ye de aktaracaktır elbette.

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HİÇBİR ZAMAN BENCİL OLMADI

Almanya'da, Wolfsburg’da oynadığı dönemdeki teknik direktörü Felix Magath, onun hiçbir zaman bencil davranmamasını ön plana çıkarırdı. Premier Lig ekibi Manchester City’de ‘süper yedek’ olarak anıldı, zira ilk 11’de de oynasa, sonradan da girse her zaman yüzde yüzünü verdi. Fenerbahçe de transferde bir genç santrfor daha alır ve Edin Dzeko ile ikili kullanırsa bence bu mekanizmadan iyi verim alabilir.

Genç bir santrfor hem Dzeko’dan çok şey öğrenebilir, hem de Boşnak futbolcunun boşalttığı alanlar, yaptığı koşular bir başkasına birçok gol fırsatı doğurabilir.