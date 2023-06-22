Haris Hajradinovic, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Dzeko'yu anlattı: Çok yüksek seviyede, gurur duyuyorum

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Bu sezon Kasımpaşa formasıyla toplam 35 maçta görev alıp 3 gol 2 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Hajradinović, istikrarlı oyunuyla göz doldurdu. Geçtiğimiz yaz takımıyla olan sözleşmesini Haziran 2026’ya kadar uzatan Boşnak yıldız, performansı ve hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken Fenerbahçe’ye transfer olan Bosna-Hersek Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Edin Dzeko hakkında da düşüncelerini aktardı.

- Kasımpaşa, Süper Lig'i 43 puanla 10. sırada tamamladı. Kasımpaşa'da bu sezon 3 farklı teknik direktör görev yaptı. Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'deki performansı hakkında neler söylemek istersiniz?

Bizim için çok çalkantılı bir sezondu. Pek çok iniş çıkışların olduğu bir durum yaşadık ama sonunda 10.sırada bitirdik. Bununla gurur duyabiliriz.

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- Bu sezon Kasımpaşa'da 35 maça çıktın ve 3 gol 2 asist yaptın. Bu sezonki performansınız hakkında neler söylemek istersiniz? Süper Lig'de yeni sezondaki hedeflerinizden bahseder misiniz?

İstatistiklerimden ve performansımdan pek memnun değilim. Bundan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Yeni sezonda daha iyisini yapmak için zorlayacağım.

- Bu sezon Süper Lig'de (107 kez) rakip sahada en fazla top kazanan orta saha oyuncularından birisin. Başarılı performansınızın nedenini açıklayabilir misiniz?

Bu sayıyı daha da yükseltmek benim için bir zevk. Yüksek baskı yapmayı ve rakip sahada top kazanmayı seviyorum. Bu aynı zamanda benim oyun stilim.

- Selçuk İnan, ilk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşadı. Selçuk İnan, Kasımpaşa'da sadece 13 maçta teknik direktörlük yaptı. Selçuk İnan'ın teknik direktörlük potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

Selçuk İnan daha iyi olabilir ama bence deneyime ihtiyacı var.

- Geçen yıl İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinde sizinle ilgili bir yazı yayınlandı. Haberde Udinese ve Trabzonspor'un sizi transfer etmek istediği yazıldı. Geçen sene transfer teklifi aldınız mı?

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O dönem Udinese ve Trabzonspor başta olmak üzere diğer kulüplerden teklif aldığıma yönelik haberler spekülasyondu. Kasımpaşa benim için her zaman ilk seçenekti. Ben Kasımpaşa ile devam etmek istedim.

- Bosna Hersek'te yayın yapan Sport1'e verdiğiniz röportajda "Bir gün Beşiktaş'ta oynamak isterim" demiştiniz. Beşiktaş'tan hiç transfer teklifi aldınız mı? Beşiktaş'ta sizi etkileyen şeylerden bahseder misiniz?

Tam olarak öyle demedim ama tabii ki Türkiye’nin büyük kulüplerinde (Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş) oynamak isterim, bunda şüphe yok.

- Örnek aldığınız orta saha oyuncuları var mı? Süper Lig'de ve Avrupa'da hangi orta saha oyuncularını beğeniyorsunuz?

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Süper Lig’de Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Arda Güler, Lucas Torreira, Sérgio Oliveira, Fernando ve Bakasetas gibi çok iyi orta saha oyuncuları var. Hepsi Avrupa’nın büyük kulüplerinde oynayabilir.

- Süper Lig'de orta sahada en çok hangi oyuncuya karşı oynarken zorlandınız?

Gedson Fernandes’i söylemek istiyorum. Fernandes çok koşuyor, dinamik, agresif ve topla arası çok iyi olan bir futbolcu.

- Süper Lig'de hangi takımın stadyum atmosferi sizi en çok etkiledi? Hangi takımın taraftarları dikkatinizi çekti?

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplere karşı oynadığınızda her zaman üst düzey bir atmosfer oluyor.

- Edin Visca, Başakşehir ve Trabzonspor'da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Visca geçen yıl birkaç sakatlık geçirdi. Visca'nın performansı ve potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Bence herkes Edin Visca’nın kim olduğunu ve neler yapabileceği biliyor. Geçen sezon sakatlıklar konusunda şanssızdı ama yıllar önce inanılmaz istatistiklere sahipti ve performans açısından zengindi. Edin Visca’nın, Türkiye’de son 10 yılın en iyi oyuncularından biri olduğunu söylemeliyim.

- Boşnak yıldız Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza attı. Dzeko ile Bosna Hersek Milli Takımı'nda beraber oynadınız. Edin Dzeko'nun potansiyeli hakkında neler söylemek istersiniz?

Edin Dzeko, dünya yıldızı bir futbolcu. O futbolun en iyi forvetlerinden birisidir. Onunla oynamaktan zevk aldım. Umarım gelecekte de tekrardan böyle bir şans yakalarım. Dzeko, Fenerbahçe’ye büyük bir katkı sağlayacak. Umarım Edin Dzeko, ‘onların adamı’ olur ve harika bir sezon geçirir.

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- Edin Dzeko, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 46 maça çıkarak formunu ve yeteneğini kanıtladı. Ancak Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili en büyük eleştirilerden biri 37 yaşında olması. Gelecek yıl üç farklı müsabakada (Lig, Türkiye kupası, Avrupa Konferans Ligi) mücadele eden bir takımın hızına ayak uydurup uyduramayacağı konusunda endişeler var. Bu konuda ne söyleyebilirsin? Dzeko, 39 yaşında bile yüksek seviyede oynayabilecek fiziksel ve zihinsel yeteneklere sahip mi?

Bugün futbol gerçekten çok yüksek bir seviyeye ve duruma ulaştı. Gerçekten mükemmel kapasiteye sahip futbolcular var. Bundan dolayı sınır çok farklı bir noktaya geldi. Şimdilerde futbolcuların yaş konusu sadece bir sayı haline geldi. Dzeko, profesyonel futbolda gördüğüm en iyi sporculardan birisi. Kendisinden bir şeyler öğrenebildiğim için gurur duyuyorum.