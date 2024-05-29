Bir yÃ¼zbaÅŸÄ±,Â iki rekortmen,Â iki utanÃ§

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2002 Celtic, 2012 Real Madrid, 2014 Juventus, 2018 Manchester City, Avrupaâ€™nÄ±n en meÅŸhur yÃ¼zbaÅŸÄ±larÄ± (centurion, 100 puanlÄ± ÅŸampiyon)... 2024 Galatasaray da adÄ±nÄ± kÄ±tanÄ±n yÃ¼zbaÅŸÄ±larÄ± arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±. Galatasaray 102, FenerbahÃ§e 99 puanla ikisi de unutulmaz birer sezon geÃ§irdiler ve rekorlarla futbol tarihine geÃ§tiler. Maalesef gelecekte bu sezonu iki utanÃ§ isimle de hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z: Biri hakem yumruklayan, biri de sahadan takÄ±m Ã§eken iki kravatlÄ± adam.

YILIN TAKIMI: GALATASARAY

HANGiSi ÅžAMPiYON OLSA BU UNVANI ALACAKTI

2002â€™de Celtic 103 puanla ÅŸampiyon olduÄŸunda Rangers 85 puan toplamÄ±ÅŸ. 2012â€™de Real 100, BarÃ§a 91... 2013â€™te BarÃ§a 100, Real 85... Seria A 2013-14 sezonu ÅŸampiyonu 102 puanlÄ± Juventusâ€™u 85 puanlÄ± Roma izliyor. 2018â€™de City 100, United 81 puanda. 2019â€™da City 98, Liverpool 97 puan topluyorlar. Benim araÅŸtÄ±rmalarÄ±ma gÃ¶re modern zamanlarda Avrupaâ€™nÄ±n top 10 liginde ÅŸampiyonun 100â€™Ã¼ geÃ§tiÄŸi, ikincinin de bu kadar yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir sezon yok: Galatasaray 102, FenerbahÃ§e 99 puanla bu sezon eÅŸsiz bir tabloya imza attÄ±lar. Hangisi ÅŸampiyon olsaydÄ± yÄ±lÄ±n takÄ±mÄ± olacaktÄ± haliyle... Galatasaray rekor 102 puan, 33 galibiyet, 17 maÃ§lÄ±k rekor 3 puan serisiyle yÄ±lÄ±n takÄ±mÄ±.

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YILIN TEKNiK ADAMI: OKAN BURUK

BiRÃ‡OK HOCANIN IÅžILDADIÄžI BiR SEZON

SÃ¼per Ligâ€™de baÅŸkanlar aÃ§Ä±sÄ±ndan felaket, teknik adamlar penceresindense umut verici bir sezonu geride bÄ±raktÄ±k. 20 takÄ±mÄ±n Galatasaray, FenerbahÃ§e ve Rize dÄ±ÅŸÄ±nda 17â€™si teknik adam deÄŸiÅŸtirdi.

Bu sayÄ± Premier Ligâ€™de 3, Bundesligaâ€™daysa 6 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡oÄŸu zengin-fanatik olmak dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir Ã¶zelliÄŸi olmayan kulÃ¼p yÃ¶neticilerinin teknik direktÃ¶rlÃ¼k mesleÄŸine bu saygÄ±sÄ±z tavrÄ±na raÄŸmen birÃ§ok hocanÄ±n Ä±ÅŸÄ±ldadÄ±ÄŸÄ± bir sezon seyrettik:

Son iki yÄ±lÄ±n ÅŸampiyonu Okan Buruk bileÄŸinin hakkÄ±yla sezonun kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde. 99 puanlÄ± Ä°smail Kartal, 24 yaÅŸ ortalamalÄ± genÃ§ takÄ±mÄ±yla gÃ¶sterdiÄŸi istikrarla Ä°lhan Palut, 0 puan-0 golle aldÄ±ÄŸÄ± BaÅŸakÅŸehirâ€™le ligi dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ bitiren Ã‡aÄŸdaÅŸ Atan, kÄ±sÄ±tlÄ± kadrolarÄ±yla etkileyici performanslar gÃ¶steren Markus Gisdol, Fatih Tekke, Sami UÄŸurlu ve BÃ¼lent Uygun da kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n diÄŸer adaylarÄ±.

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YILIN FUTBOLCUSU: MAURO iCARDi

HAGi VE ALEXâ€™iN YANINA YAZILABiLECEK BiR STAR

iKi sezonda 73 resmi maÃ§ta 75 gol katkÄ±sÄ±yla bir canavar... Manchester Unitedâ€™a karÅŸÄ± 1, Bayern MÃ¼nihâ€™e 1, Sparta Pragâ€™a 3, Moldeâ€™ye 3, FenerbahÃ§eâ€™ye 4, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 5, BaÅŸakÅŸehirâ€™e 7, Trabzonâ€™a 4 gol/asist katkÄ±sÄ±yla bir kritik maÃ§ ustasÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±lÄ± daha bulunan kontratÄ±nÄ± doldurursa TÃ¼rk futbolunda Hagi ve Alexâ€™in yanÄ±na yazÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bir sÃ¼perstar. Sezonun son maÃ§Ä±nda ÅŸampiyonluÄŸu getiren sayÄ±larÄ±n da ondan gelmesiyle hem gol krallÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hem de bu kÃ¼rsÃ¼yÃ¼ hak etti Arjantinli.

YILIN POLEMiÄži: SÃœPER KUPA

FUTBOLCULAR O MAÃ‡I OYNAMAK iSTEMiÅžTi

Defalarca sÃ¶yledim, tarihe not dÃ¼ÅŸmek iÃ§in sezonun panoramasÄ±nda da tekrar edeyim: FenerbahÃ§eâ€™nin SÃ¼per Kupaâ€™yÄ± oynama hakkÄ± geÃ§en sezonun TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nÄ± bileÄŸinin hakkÄ±yla kazanan futbolcularÄ± tarafÄ±ndan elde edilmiÅŸtir, yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla SÃ¼per Kupaâ€™ya Ã§Ä±kma inisiyatifi bence teknik adam ve sporcularÄ±ndÄ±r, Ali KoÃ§â€™un deÄŸil. Ben futbolcularÄ±n o maÃ§Ä± oynamak istediklerine eminim. MaÃ§a U19 takÄ±mÄ±yla Ã§Ä±kmak, en kÃ¶tÃ¼ yÃ¶ntemdi bence uygulanabilecek.

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SEZONUN FiYASKOSU

BENJAMiN BRAND-FRANCiSCO MAESO

YabancÄ± VAR uygulamasÄ± benim gÃ¶zlemlediÄŸim kadarÄ±yla kamuoyunun genelinden olumlu geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ aldÄ±. Pol van Boekel, Marco di Bello, Fabio Maresca gibi elit hakemlerin TÃ¼rkiyeâ€™de maÃ§ yÃ¶netmesini elbette destekliyorum. Ancak en baÅŸÄ±ndan beri de sÃ¶ylediÄŸim gibi sÄ±rf yabancÄ± diye FiFA kokartÄ± dahi olmayan niteliksiz hakemleri buraya getirmek SÃ¼per Ligâ€™e hakaret. Belki de sezonun en bÃ¼yÃ¼k hatasÄ±nÄ± Sivas-FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda Alman Benjamin Brandâ€™Ä±n yapmasÄ± gibi. Pendik-Kayseri maÃ§Ä±nda protokole aykÄ±rÄ± biÃ§imde hakemi iki kez monitÃ¶re davet eden, belli ki protokolÃ¼ bilmeyen Ä°spanyol Francisco Maeso gibi.

YILIN PROTESTOSU:Â KiMSENiN SEVMEDiÄži TFF BAÅžKANI

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Galatasarayâ€™Ä±n ÅŸampiyonluk kutlamasÄ±nda bile protesto edilmesiyle sanÄ±rÄ±m tescillendi. Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, tarihte tÃ¼m takÄ±mlarÄ±n tÃ¼m taraftarlarÄ±nÄ±n ortak bir dille sevmediÄŸi ilk baÅŸkan sanÄ±rÄ±m! ArtÄ±k bu yÄ±l bitti, benim kaygÄ±larÄ±m doÄŸrusu yeni sezonla ilgili. Yeni sezon akÄ±l almaz bir biÃ§imde 19 takÄ±mla (bye dÃ¼zeniyle) oynanacak. DÃ¼nyada tek sayÄ±da takÄ±mla oynanan tek turnuva olacaÄŸÄ±z yine! TFFâ€™ye buradan soruyorum: Ligden kaÃ§ takÄ±m dÃ¼ÅŸecek? 2025-26 sezonunda umarÄ±m takÄ±m sayÄ±sÄ± 18â€™e inecek deÄŸil mi? AyrÄ±ca TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™na getirdiÄŸiniz tuhaf grup formatÄ± da bence ayrÄ± bir problem. Kamuoyu henÃ¼z farkÄ±nda deÄŸil ama 6â€™lÄ± gruplarda, herkesin Ã¼Ã§er maÃ§ yaptÄ±ÄŸÄ±, kimsenin puan tablosundan haberinin olmayacaÄŸÄ± garip bir kupa formatÄ± geliyor seneye.

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YILIN UMUDU:Â 2005â€™LiLER

TÃ¼rk futbolunda belki de senenin en mutluluk verici geliÅŸmesiyse milli takÄ±ma pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l 4 tane 2005â€™linin yetiÅŸmesi: Arda GÃ¼ler, Kenan YÄ±ldÄ±z, Semih KÄ±lÄ±Ã§soy ve Can Uzun Ã§ok gÃ¼zel birer sezon geÃ§irerek EURO 2024â€™e gitmeyi hak ettiler bence. Tabii milli takÄ±mlarÄ±n baÅŸÄ±nda â€˜kendisinin TÃ¼rk futboluna ihtiyacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, esas Ã¼lkenin ona ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu sÃ¶yleyen, Maradonaâ€™nÄ±n-Beckenbauerâ€™Ä±n dahi kendilerini atfetmediÄŸi seviyeleri kendine atfeden, tarihin en alÃ§akgÃ¶nÃ¼llÃ¼sÃ¼ (!) Hamit AltÄ±ntopâ€™ olduÄŸu iÃ§in ne yapacaklarÄ±nÄ± kestirmek gÃ¼Ã§.

Bu Ã§ocuklarÄ± 2032â€™ye hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± filan sÃ¶ylÃ¼yor AltÄ±ntop. Oysa 2006â€™lÄ± ZaireEmery Fransaâ€™da, 2005â€™li Mainoo Ä°ngiltereâ€™de ilk 11â€™de baÅŸlayacaklar muhtemelen turnuvada. UmarÄ±m bizim Ã§ocuklar da 26 kiÅŸilik kadroda yer alÄ±rlar; zira Arda GÃ¼ler, Kenan YÄ±ldÄ±z ve Semih KÄ±lÄ±Ã§soyâ€™un ilk 11â€™de baÅŸlayacak, en azÄ±ndan zorlayacak seviyede olduklarÄ± ortada.

YILIN UTANCI:Â YUMRUK ATANLA TAKIM Ã‡EKEN

Hakan YakÄ±n yÃ¶netimindeki Ä°stanbulspor o mÃ¼tevazÄ± kadrosuyla AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Hatayâ€™Ä± yenmiÅŸken, o gÃ¼n Trabzonâ€™a karÅŸÄ± da gayet iyi oynarken baÅŸkanÄ± daldÄ± sahaya. Ãœstelik hakemin doÄŸru verdiÄŸi bir karar Ã¼zerine girdi yeÅŸil zemine. FutbolcularÄ±nÄ± bitirdi, maÃ§Ä± kaybetti, puan cezasÄ± aldÄ±rdÄ±, takÄ±mÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

DÃ¼nyada eÅŸi benzeri olmayan bir ÅŸey bu. Bir diÄŸer kendini bilmez eski milletvekili de sahaya dalÄ±p TÃ¼rkiyeâ€™nin bir numaralÄ± hakemini yumrukladÄ±. YÄ±llarca unutulmayacak utanÃ§ tablolarÄ± bunlar gerÃ§ekten.

SEZONUN VAKASI

FenerbahÃ§eli futbolcularÄ±n Trabzon'da saha iÅŸgalcilerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramalarÄ±. AynÄ± maÃ§ta Livakovic'in baÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±lmasÄ±. Ama maÃ§Ä±n o anda tatil dahi edilmemesi.

SEZONUN RAKAMI: 62

Ligde maÃ§lar sadece ikinci 45 dakikalardan ibaret olsaydÄ±, Samsunspor 16 galibiyet ve 14 beraberlikle 62 puan toplayacaktÄ±. Alman Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Markus Gisdol sessiz sedasÄ±z Ã¼lkeyi terk etti ancak yÄ±llarca unutulmayacak bir performans bÄ±raktÄ± arkasÄ±nda. 8 maÃ§ta 1 puanla aldÄ±ÄŸÄ± Samsunâ€™u ligde bÄ±raktÄ±. Ve hemen her maÃ§Ä±n sonunda fiziksel olarak fark attÄ± rakiplerine.

G.SARAY-F.BAHÃ‡E DIÅžINDA YILIN 11â€™i

SLOWiK (KONYA)

MEUNiER (TRABZON)

OPOKU (BAÅžAKÅžEHiR)

EMiRHAN (RiZE)

BEN OUANES (KASIMPAÅžA)

SEMiH (BEÅžÄ°KTAÅž)

EYSSERiC (KARAGÃœMRÃœK)

HAJRADiNOViC (KASIMPAÅžA)

OÄžUZ (ALANYA)

ONUACHU (TRABZON)

MANAJ (SÄ°VAS)