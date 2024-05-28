Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı: Artık vakti geldi

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tekliflerine yönelik konuştu.

İtalyan ekibi Roma'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Jose Mourinho'ya birçok takım talip olurken Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş görüşme gerçekleştiren kulüplerin arasında yer aldı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, adaylığını duyurduğu sırada yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam ile görüşme yaptıklarını söylemişti.

Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıklayan Aziz Yıldırım "Mourinho ile 2 saat görüştüm. Hiç para konuşmadık. Bir baktım televizyonda, '15 milyon verecekler' diyorlar. Sana ne? Şartlarda anlaşırsak gelecek ama siz bırakmıyorsunuz. Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğini söyledi. Bir aday iletişime geçmiş, mevcut başkan menajerleri göndermiş. Takımımız iyi, 2-3 tane en fazla 5 tane oyuncu alırsınız ama başına insanlar lazım. Onu güçlendirecek isimler lazım. Bu yönetime teklifim; Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Ben kaybedersem, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum. Ben seçilirsem ve Jose Mourinho gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız." ifadelerini kullanmıştı.

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BEŞİKTAŞ DA TALİP OLDU

Beşiktaş'ta ise İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Hatayspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi." demişti.

MOURINHO TEKLİFLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu Portekizli Menajer Jose Mourinho'dan açıklama geldi.

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Portekizli hoca, teklifleri dinleme sürecinde olduğunun altını çizerken yalnızca Türkiye'den değil, başka ülkelerden de teklifler aldığını doğruladı ve artık karar verme vaktinin geldiğini duyurdu.

Avrupa basınına konuşan Jose Mourinho, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunurken geleceğiyle ilgili de konuştu.

"HER ŞEYİ MASAYA KOYUP DÜŞÜNMELİYİM"

Tüm teklifleri değerlendirme sürecinde olduğunu kaydeden Mourinho, yakında bir karar alacağını söylerken "Bir karar vermem gerek. Şu anda saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Yalnızca Türkiye'nin büyük takımlarından değil, başka yerlerden de teklifler var. İki yerden de. Her şeyi masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda yer alan, benim için önemli olan insanlara danışmalıyım. Birkaç hafta içinde karar vermem gerekiyor. Çünkü artık vakit geldi." dedi.

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KARİYERİNDE SAYISIZ ZAFER BULUNUYOR

Benfica, Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United ve son olarak Roma gibi dev takımların başında görev alan Mourinho'nun kariyerinde sayısız zafer bulunuyor.

Kariyerinde Toplam 26 kupa sahibi olan Mourinho, aynı zamanda dört farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşayan nadir teknik adamlardan biri konumunda yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper kupa prestijli turnuvalarda şampiyonluklar yaşayan Mourinho'nun sayısız bireysel ödülü bulunuyor.