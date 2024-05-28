Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe'de para sorunu yok, Mourinho ne isterse yapacağız"

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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, Jose Mourinho ile son kurulan temasla ilgili bilgiler verirken gelecek sezonun planlaması hakkında da net ifadeler kullandı.

Portekizli teknik adamla bir görüşme daha yaptığına vurgu yapan Yıldırım, "Şampiyon olabilmek için, önce iyi takım olması lazım. İyi teknik direktör, iyi yönetim olması lazım. Yönetim var. Teknik direktör olarak da iyi bir teknik direktör getireceğiz. Futbol takımımıza en azından 3-4 kaliteli oyuncuları da transfer edeceğiz. Bu hafta sonu ben de Londra'ya gideceğim. Maç bahane. Görüşüp anlaşacağız, Mourinho'yu getireceğiz." dedi.

"MOURINHO HEM DERBİYİ HEM İSTANBULSPOR MAÇINI İZLEDİ"

Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Cumartesi günü Londra'da Mourinho ile buluşacağız. Mourinho hem derbiyi hem İstanbulspor maçını izlediğini bana kendi söyledi. Yapılacak transferleri de Cumartesi günü bana söyleyecektir. Kimi isterse alacağız! Onunla konuşup takım hakkında ne gerekiyorsa ona göre hazırlık yapacağız. Ne istiyorsa yapacağız, problem yok. Para sorunu yok bilin. Fenerbahçe'nin her zaman parası vardır."

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Öte yandan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, "Aziz başkanın cumartesi günü Londra'ya gidip görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Daha önce gittik görüştük. Başkanın ilk görüşmesinden sonra görüşmeler de oldu. 1'inde mi 2'sinde mi biter bilmem" diye konuştu.