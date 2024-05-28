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Fred, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'ini açıkladı

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Fred
Fred, Fenerbahçenin yeni Arda Gülerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 18:04

Fenerbahçeli Fred, sezonun tamamlanmasının ardından ailesiyle birlikte Kapadokya'da tatil yaptı. Futbolseverlerin fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Fred, Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i açıkladı.

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31 yaşındaki Fenerbahçeli Fred ve eşi Monique Rodrigues, tatil için geldiği Kapadokya'ya hayran kalırken kendisini tanıyan futbolseverlerin fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmedi.

"KAPADOKYA ÇOK BÜYÜLEYİCİ MUHTEŞEM BİR YER"

Kapadokya'da; Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Avanos ve Ürgüp'ün güzelliklerini doya doya gezen Fred ve ailesi sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden de izledi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, gün doğumunu izleyerek başladığı gezisinde büyüleyici bir güzelliğe sahip olan peri bacaları manzarasında bol bol fotoğraf ve video çekti.

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Fred, Fenerbahçenin yeni Arda Gülerini açıkladı

Brezilyalı oyuncu kendisini gezdiren turizmcilere yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Liglerin sona ermesinin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, dünyada eşi benzeri olmayan yerlerini görmek için ailemle beraber Kapadokya'dayız. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Burası herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer " şeklinde konuştu.

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Fenerbahçeli genç taraftar Salim Soydemir ve Ahmet Gencer'in yanı sıra çevredekilerin fotoğraf çektirme teklifini geri çevirmeyen Fred, Nevşehir Belediyespor alt yapısında yetişen ve aslen Ürgüplü 18 yaşındaki Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan da övgüyle bahsederek "Aynı Arda gibi o da geleceğin yıldız ismi olacak" dedi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Fred

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