Bir teknik adam bir de mühendis gerek

Dünkü maçın gidişatından ve sonucundan bağımsız olarak, Fenerbahçe’de bu sezonun özeti şu: Takımda tek bir orijinal sol bek, biri aylardır sakat olan üç stoper, tek bir klasik kanat hücumcusu, 9 tane de merkez orta saha oyuncusu var. Gerek Ersun Yanal, gerekse tahir Karapınar’ın aylardır yaptıkları bu 9 tane merkez oyuncuyu başka pozisyonlara devşirerek bir ilk 11 oluşturmaya çalışmak. Ersun Yanal, tolga’dan sol açık, Jailson’dan stoper, Deniz’den sol bek yaratmaya çalışıyordu. Dün de Karapınar, Ozan’dan stoper katkısı almaya çalıştı. Ali Koç yeni sezonda başarı istiyorsa bu takıma iyi bir teknik direktörle birlikte bir de matematiği kuvvetli sportif direktör bulmalı! Zira bu kadronun sorunu kalitede değil, mühendislikte.

JAILSON'U GÖRÜNCE...

Dün esame listesinde Jailson’u gördüğüm anda yaşanacakları aşağı yukarı tahmin etmiştim. Mesele Jailson’un kötü futbolcu olması filan değil. Mesele, mecburiyetten stoper oynadığı süreçte kritik hatalar yapan ve kenara çekilen bir futbolcunun psikolojisi... Dün maça çıkarken Jailson’un iyi hissetmeyeceğini, dizlerinin titreyeceğini bilmek için psikolog olmaya gerek yok. Öyle de oldu zaten. Şu ana kadar Süper Lig’de hiç ilk 11’de başlamamış, orijinal pozisyonu aynen Jailson gibi ön libero olan Soner Dikmen, 20 dakika içinde Brezilyalı mevkidaşını mahvetti. Üç kez geçti, birinde de sarı kart göstertti. Sonra Tahir Karapınar, Ozan’ı geriye kaydırdı zaten.

TEK SAKATLIK YETER!

Ancak sorun Tahir Karapınar’ın Jailson’u başlatma kararında değil aslında. Kadro mühendisliğinde. Kadroda yalnızca 3 stoper (Sadık, Serdar, Falette), tek orijinal sol bek (Hasan), tek klasik kenar hücumcusu (Rodrigues) varken en az 9 tane merkez oyuncuyla giriyorsunuz sezona: Gustavo, Jailson, tolgay, Ozan, Emre, Zajc, tolga, Ekici, Alper... Doğal olarak da tek bir sakatlık bile kilitliyor tüm opsiyonlarınızı.

RODRIGUES'TEN ÖNCE VE SONRA

Dün Gençlerbirliği, rakibinden daha fazla şut attı, daha fazla korner kullandı. Ama anladığım kadarıyla fiziksel olarak 11’de başlayacak seviyede olmayan Sessegnon ve Sio’nun kalitesini aradı. Fenerbahçe’nin oyununu da Rodrigues’den önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım. Rodrigues tamamen değiştirdi maçın çehresini.