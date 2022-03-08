Bir Süper Lig klasiği izledik

Süper Lig’in topa en fazla sahip olan iki takımı sahadaydı dün akşam. İkisi de topu istiyordu ama daha baskın taraf Beşiktaş’tı kesinlikle. Bir “geriden oyun kurma-önde baskı düellosu” şeklinde geçen maçın kaderini iki takımın da sağ kanat hücumları belirledi. Beşiktaş Ghezzal üzerinden hücum etti, ancak fırsatları da hep kendi solundan verdi. Adeta bir Ghezzal-Caiçara düellosu şeklinde geçti maç. İki takımın arasındaki son 5 maçta 24 gol olmuş. İki hocaya da, futbolculara da teşekkür etmek gerek; zira bir Süper Lig klasiği oluştu artık bu iki takımın arasında.

EĞLENCELi MAÇ

Bu eğlenceli maçtan akılda kalan üç kritik detaya da değinmek gerek:

1- Son iki günde 2003’lü üç stoper büyük maçlarda ilk 11’de oynadılar. İkisi solak (Ravil-Ahmetcan). Dün Serdar biraz heyecanlıydı, ama ülke futbolu iyi stoperler yetiştirmeye devam ediyor.

2- 45+3’te benim anladığım kadarıyla bir değişiklik hakkını feda etmeme adına Beşiktaş’ın son pozisyonu 10 kişi oynaması hatalıydı. Stoperiniz sakatlandıysa o riski almamalısınız. necip iyi ısınamadığı için onu o anda stopere koymak istemeseniz bile 1 dakikalığına da olsa ön libero rolünde sokmalıydınız bence.

3- Süper Lig’de bir futbolcu yerde kalınca tribünlerin ıslıklarla topun dışarı atılması için zorlaması gibi bir alışkanlık oluştu. Ve bu durum suistimal ediliyor net bir şekilde. Taraftarın şunu anlaması gerek: Bu durumlarda oyunu durdurma yetkisi hakemde. Kimse topu dışarı atmak zorunda değil. Zaten durağan oynanan ülke futbolunu bu baskıyla daha da durağanlaştırıyorsunuz!