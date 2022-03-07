Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı detayları

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Beşiktaş Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Süper Lig'in 28. Haftasında gerçekleşecek olan mücadelede hakem Erkan Özdamar olacak. İşte Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü yapılacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in 28. haftasında yarın (Pazartesi) deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

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Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira