Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı detayları

#Beşiktaş Başakşehir#Beşiktaş Başakşehir Maçı#Beşiktaş Maçı
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı detayları

Beşiktaş Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’İn 28’nci haftasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Vodafone Park'ta oynanacak maç ile Beşiktaş Başakşehir 31. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Haberin Devamı

Beşiktaş Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor. Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Süper Lig'in 28. Haftasında gerçekleşecek olan mücadelede hakem Erkan Özdamar olacak. İşte Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü yapılacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı detayları

Süper Lig'in 28. haftasında yarın (Pazartesi) deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Haberin Devamı

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Başakşehir#Beşiktaş Başakşehir Maçı#Beşiktaş Maçı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna
‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

#Rusya
Savaşta tarafını seç Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

Savaşta tarafını seç! Dev teknoloji şirketleri iki dünyanın arasında sıkışıp kaldı...

#Ukrayna-Rusya Savaşı