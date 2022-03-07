Beşiktaş - Başakşehir maçında Rachid Ghezzal'den teknik heyete tepki

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, ilk devreyi 2-1 geride kapattı.

Medipol Başakşehir'in Okaka ile bulduğu ikinci gol öncesinde Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı.

İlk yarısının uzatma dakikalarında sakatlanan Welinton’un yerine oyuncu değişikliği yapılmazken 10 kişi mücadele eden siyah beyazlılar ikinci golü yedi.

İlk devreyi bitiren düdüğün ardından oyuncular soyunma odasına giderken Rachid Ghezzal'den tepki geldi.

Cezayirli oyuncu, yedek kulübesindeki teknik heyete oyuncu değişikliği yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.