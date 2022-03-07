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Beşiktaş - Başakşehir maçında Rachid Ghezzal'den teknik heyete tepki

#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig
Beşiktaş - Başakşehir maçında Rachid Ghezzalden teknik heyete tepki

Beşiktaşlı yıldız Rachid Ghezzal, kalesinde gördükleri ikinci gol öncesi oyuncu değişikliğinin yapılmamasına sert tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, ilk devreyi 2-1 geride kapattı.

Medipol Başakşehir'in Okaka ile bulduğu ikinci gol öncesinde Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı.

İlk yarısının uzatma dakikalarında sakatlanan Welinton’un yerine oyuncu değişikliği yapılmazken 10 kişi mücadele eden siyah beyazlılar ikinci golü yedi.

İlk devreyi bitiren düdüğün ardından oyuncular soyunma odasına giderken Rachid Ghezzal'den tepki geldi.

Cezayirli oyuncu, yedek kulübesindeki teknik heyete oyuncu değişikliği yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

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#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig

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