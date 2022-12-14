Bir INTJ olarak Lionel Messi

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Fransa, 2006 Dünya Kupası’na 0-0’lık İsviçre beraberliğiyle başlayınca tüm oklar Domenech’in üstüne çevrilmişti. Deneyimli teknik adama daha ilk maçın ardından ağır eleştiriler yöneltiliyor, kadro seçiminin yanlışlığı ve sırf akrep burcu olduğu için Pires’i dışarıda bıraktığı hatırlatılıyordu. O akşam Domenech bir muhabire döndü ve şöyle dedi:

“Merak etme, final oynayacağız”...

“Nereden biliyorsun” diye sordu gazeteci... Domenech cevap verdi:

“Sen daha ilk 5 dakikasını izlediğin bir filmin iyi mi-kötü mü olduğunu anlayabiliyorsun değil mi? İşte ben de turnuvaların kaderini ilk maçların ardından okuyabiliyorum. Fransa final oynayacak.”

KÜÇÜK HATALAR DÜZELTiLDi

Galiba Arabistan yenilgisi sonrası soğukkanlı bir biçimde mikrofonların karşısına geçen Messi de aynen Domenech gibi olacakları aşağı yukarı tahmin edebiliyordu. Arabistan maçında son derece spesifik hatalar vardı, bunlar düzeltilecekti. Ve Arjantin yoluna devam edecekti. Öyle de oldu: Orta sahaya Enzo Fernandez takviyesi yapıldı. Ön tarafa hareketsiz Lautaro yerine dinamik Alvarez eklendi. Küçük hatalar düzeltildi. Daha büyük adımlar içinse bir dâhiye, Messi’ye ihtiyaç vardı.

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MESSi DE DÜNYA KUPASI HAK EDiYOR

Bence net bir INTJ (İçedönük, sezgisel, yargılayıcı bir deha) olan Messi, turnuvanın geri kalanında sazı eline aldı ve sırasıyla Meksika, Polonya, Avustralya, Hollanda ve Hırvatistan’ın fişini çekti. Merak edenler araştırabilirler, INTJ’ler böyledir: Başkalarından farklı olarak büyük resmi görebilirler. Sahayı kuşbakışı gezebilirler. İçedönük, kuşkucu ve yargılayıcı olabilirler. Ama bu zaten dehalarının bir parçasıdır.

Son 40 yılın en iyi 3 futbolcusundan Maradona 1986 ve 1990’da, Ronaldo 1998 ve 2002’de, Messi de 2014 ve 2022’de Dünya Kupası’nın ritmini belirlediler. Maradona ve Ronaldo’nun CV’lerinde Dünya Kupası madalyaları var. Messi’nin de bu oyunu hak ediyor sanki bir madalyayı.