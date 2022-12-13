2022 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL HEYECANI: Canlı: Arjantin-Hırvatistan maçı

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2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Arjantin 3-0 Hırvatistan

Goller: 34' Lionel Messi (P), 39 ve 69' Alvarez

Gözden Kaçmasın Arjantin - Hırvatistan maçından en özel fotoğraflar Haberi görüntüle

Arjantin ile Hırvatistan arasındaki müsabaka Lusail Stadı'nda oynanıyor ve karşılaşma 22.00'de başladı.

2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.

ARJANTİN BU ETABA NASIL GELDİ?

Hollanda'yı geçerek adını yarı finale yazdıran Arjantin, 2-0 önde götürdüğü maçta 83'te ve 90+11'de kalesinde gol görerek uzatmalar ve devamında penaltılar oynamak zorunda kaldı.

Maç sonrasında da ekrana yansımayanları sosyal medyadan takip ettik ve Tangocular için "Büyük bir sinir harbinden çıktı" diyebiliriz.

ARJANİN'İN İLK 11'İNDE KİMLER OLACAK?

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Sağ bek Gonzalo Montiel ve sol bek Marcos Acuna cezalı. Sağda Nahuel Molina, solda Nicolas Tagliafico oynayacak.

Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria'nın forma giyebilecekleri açıklandı ancak TD Lionel Scaloni; "Kaç dakika sahada kalabileceklerine maç saati karar vereceğiz..." dedi.

De Paul, Hollanda maçında 67'de kenara gelmiş; Di Maria ise uzatmaların son bölümünde oynayabilmişti.

Orta alandan Enzo Fernandez ile Alexis Mac Allister'ın yerleri garanti. Hücumda da Lionel Messi ile Julian Alvarez'in...

HIRVATİSTAN'IN YARI FİNAL MACERASI

Japonya sonrası Brezilya'yı da penaltılarla geçen Hırvatistan, Rusya 2018'de de benzer bir başarı elde etmişti.

Rusya'da Son 16'da Danimarka, çeyrek finalde ev sahibi Rusya'yı penaltılarla kupa dışına iten Hırvatlar; Katar 2022'de aynısını yapınca bunu iki ayrı kupada (Dünya Kupası) gerçekleştiren ilk takım oldu.

TD Zlatko Dalic; "Arjantin'in nasıl oynayacağını biliyoruz. Mücadeleden kaçmayacağız. Oyuncularıma güveniyorum..." dedi.

HIRVATLAR'IN KADRO TERCİHİ

Japonya maçında 3 penaltıda kalesine duvar ören, Brezilya karşısında mücadeleyi 11 kurtarışla tamamlayan Dominik Livakovic bir kez daha takımın en önemli ismi olacak.

Sağ bekte Josip Juranovic, sol bekte Borna Sosa, stoperde "Dejan Lovren & Josko Gvardiol" ortaklığı devam edecek.

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"Luka Modric, Marcelo Brozovic & Mateo Kovacic" orta üçlüsü bozulmayacak.