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Dünya Kupası'ndaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti!

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#Dünya Kupası#Arjantin#Hırvatistan
Dünya Kupasındaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 23:02

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenerek ilk finalist olan Arjantin'de Lionel Messi, attığı golle Tangocular'ın tarihine geçti.

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Luka Modricli Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Lottar Matthaus'u yakalayarak Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu egale etti.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı.

Arjantinli yıldız, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan 25 maçlık rekoru egale etmiş oldu.

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Dünya Kupasındaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti

EN GOLCÜ İSİM OLDU

Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Messi, topu ağlarla buluşturarak Arjantin'i 1-0 öne geçiren gole imza attı.

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Bu golle birlikte Lionel Messi, Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Dünya Kupasındaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti

MARADONA'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Messi, Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

Messi, Opta verilerine göre, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu.

Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.

Arjantinlı yıldız ayrıca, aktif oyuncular arasında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.

Dünya Kupasındaki Arjantin - Hırvatistan maçında Lionel Messi tarihe geçti

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8 GOLE KATKI YAPTI

Dünya Kupası'nda oynanan 6 karşılaşmada da görev alan Lionel Messi, 5 gol atıp 3 de asist katkısı yaptı. Tangocular'ın finale yükselmesinde en büyük pay sahibi Lionel Messi'nin olurken Dünya Kupası'nın da en skorer ismi oldu.

 

"KİMSEYE BİR ŞEY VERECEK DEĞİLDİK"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Lionel Messi, "Arjantin bir kez daha Dünya Kupası finalinde. En büyük favorilerden biri olmadığımızı biliyorduk ancak kimseye bir şey verecek değildik. Bunu da maç maç gösterdik." dedi.

MODRİC, İKİNCİ FİNAL ŞANSINI KAYBETTİ

Arjantin müsabakasında 18. kez Dünya Kupası maçına çıkan Hırvatistan Milli Takımı kaptanı Luka Modric, 4 farklı turnuvada bu deneyimi yaşadı. (2006, 2014, 2018, 2022) 37 yaşındaki yıldız, bu süreçte ülkesiyle 1 kez final, 1 kez de yarı final oynama başarısı gösterdi.

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#Dünya Kupası#Arjantin#Hırvatistan

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