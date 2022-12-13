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Stjepan Tomas: 'Livakovic Fenerbahçe’ye gelse faydalı olur ama Altay Bayındır...'

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#Stjepan Tomas#Livakovic#Livakovic Altay Bayındır
Stjepan Tomas: Livakovic Fenerbahçe’ye gelse faydalı olur ama Altay Bayındır...
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 16:01

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan, kupada favori olarak gösterilen Brezilya’yı penaltı atışları sonucu mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Yarı finalde Arjantin’le karşılaşacak olan Hırvatların Dünya Kupası'ndaki performansını bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Stjepan Tomas, Spor Arena’ya değerlendirdi.

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Hırvatistan Milli Takım formasını 49 kez giyen ve ülkemizde son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör olarak görev yapan Stjepan Tomas, Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

“DÜNYA KUPASININ BAŞINDA HIRVATİSTAN’IN FAVORİ TAKIMLARDAN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM”

Hırvatistan’ın yarı finale gelmesinin kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Stjepan Tomas, dünya kupasının başında Hırvatistan, Arjantin, Brezilya ve Fransa’nın favori olarak gördüğünü söylediğini dile getirdi. Fas, Belçika ve Kanada’nın olduğu gruptan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada çıktıklarını hatırlatan Tomas, şöyle devam etti:

“Fas’la karşılaştığımız ilk maçı herkes kazanacağımızı bekliyordu ama berabere kaldık. Fas’ın yarı finale yükselmesiyle ne kadar iyi bir takım olduğunu gördük. Kanada’ya karşı bir galibiyet aldık. Biz turnuva takımıyız ve rakiplere karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Son iki maçta Japonya ve Brezilya’yı yenip yarı finale yükselmek en güzel şeylerden biriydi. Bu atmosferle Arjantin’i yenerek finalde Fransa ile karşılaşmak istiyoruz. Fransa maçı bizim için rövanş maçı olacak.

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Stjepan Tomas: Livakovic Fenerbahçe’ye gelse faydalı olur ama Altay Bayındır...

“ARJANTİN’İ FAVORİ GÖRÜYORLAR AMA BREZİLYA’DA DAHA BÜYÜK YILDIZLAR VARDI”

Arjantin’in yıldız oyuncuları olduğunu ve favori olarak herkesin Arjantin’i gördüğüne dikkat çeken deneyimli teknik adam, Hırvatistan’ın da iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.  

Tomas, “Brezilya’nın da Vinicius Junior, Neymar gibi yıldızları vardı fakat yine de onları yenip turu biz geçtik. Bana göre Brezilya’da, Arjantin’e göre daha büyük yıldızlar ve iyi isimler vardı. Arjantin takım olarak daha güçlü ve iyi oynuyor. Bizim de şansımız var çünkü bizde de Modric, Kovacic, Perisic ve Brozovic gibi iyi oyuncular var. Sahada iyi ve kompakt duran, disiplinli oynayan bir takımız. Bu akşamki maçta Hırvatistan’ı şanslı görüyorum” diye konuştu.

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Hırvastistan Teknik Direktörü Zladko Dalic’le ilgili konuşan Tomas, Dalic’in teknik ekibini Ivica Olic, Vedran Corluka ve Mario Mandzukic gibi iyi isimlerle kurduğunu söyledi.Hırvat teknik adam, “Zladko Dalic, iyi bir kadro kurdu ve akıllıca iş yaptı. Geçen ki dünya kupasında finale yükselmişlerdi ve bu sene de yarı finalde oynayacak. Dalic’i konuşmaya gerek yok, onu büyük hoca olarak görüyorum” dedi.

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Stjepan Tomas: Livakovic Fenerbahçe’ye gelse faydalı olur ama Altay Bayındır...

“FENERBAHÇE’DE ALTAY GİBİ BİR KALECİ VARKEN BAŞKA KALECİYE GEREK YOK”

Dünya kupasında yaptığı kurtarışlarla birçok kulübün transfer listesine giren Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic’in, Fenerbahçe’yle isminin anılmasını da değerlendiren 46 yaşındaki teknik adam, “Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic tabi ki Fenerbahçe’ye gelse faydalı olur. Ama Dünya Kupası'ndaki bu performansıyla Avrupa’da başka bir takıma gidebilir. Manuel Neuer sakatlandığı için Bayern Münih onu almayı düşünüyor” dedi.

Tomas, şunları söyledi:                                                                  

“Eğer Bayern Münih almayı düşünürse Fenerbahçe’nin Livakovic’i alma şansı azalır. Livakovic, bizim birinci kalecimiz. Kaç senedir Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyor ve güzel performans gösteriyor. Zaten iki sene önce ona Fransa’da Lyon başta olmak üzere bazı teklifler vardı. Son senelerde performansı çok iyi olduğu için şu an Bayern Münih gibi daha büyük takıma gidebilir. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’ı takip ediyorum. Bence iyi bir kaleci ve Altay gibi bir kaleci varken Fenerbahçe’de kaleciye gerek yok.”

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Jorge Jesus’un Fenerbahçe’deki performansıyla ilgili de konuşan Hırvat teknik adam, “Fenerbahçe geniş ve iyi bir kadroya sahip. Jorge Jesus, iyi bir hoca. Baskılı ve tempolu oynayarak Fenerbahçe’nin performansını yükseltti” dedi.

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OKAN BURUK'A ÖVGÜ

 “Okan Buruk, beraber çalıştığımız benim için özel bir isimdir. Akhisar’da kupa kazandı ve Başakşehir’de şampiyon oldu. Şimdi Galatasaray’da ve iyi işler yapıyor” diye konuşan Stjepan Tomas, Buruk’un uzun yıllar Galatasaray’da çalışıp şampiyonluğu kazanmasını istediğini belirtti.

BEĞENDİĞİ SAVUNMA OYUNCULARI

Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’u ve Fenerbahçe’den bu sezon Napoli’ye transfer olan Kim Min-Jae’yi beğendiğini dile getiren Tomas, “Türkiye Milli Takımı’nda defans oyuncuları Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan’ı beğeniyorum” diye söyledi.

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“TÜRKİYE’Yİ DÜNYA KUPASINDA GÖRMEYİNCE ÜZÜLÜYORUM”

A Milli Futbol Takımımızın yeni bir jenerasyona sahip olduğunu söyleyen Stjepan Tomas, son olarak şunları kaydetti: “Türkiye’yi dünya kupasında görmeyince üzülüyorum. Türkiye gibi bir ülke dünya kupasında oynamayı hak ediyor. Bu sefer olmadı ama ileride hem dünya kupası hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’na Türkiye’nin katılmasını çok istiyorum.”

 

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#Stjepan Tomas#Livakovic#Livakovic Altay Bayındır

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