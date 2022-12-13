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Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

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#Dünya Kupası#Dünya Kupası Şampiyonluk Tahmini#Arjantin Hırvatistan
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 12:13

2022 Dünya Kupası'nda son dört belli olurken finale doğru da nefesler tutuldu. Arjantin ile Hırvatistan, Fransa ile Fas'ın karşı karşıya geleceği eşleşmelerin istatistiksel analizi yapıldı ve kupayı kazanacak takım da belirlendi.

1/10Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan yarın karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

2/10Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

3/10HIRVATLAR SESSİZ DERİNDEN

HIRVATLAR SESSİZ DERİNDEN

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

4/10FRANSA VS. FAS

FRANSA VS. FAS

Dünya Kupası'ndaki diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken Fransa, rakibine hiç yenilmemiş durumda. 2007'de oynanan son karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Tarihi bir geçmişe sahip olan iki ülke, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na D Grubu'nda başlayan Fransa, Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı ise 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi; son maçta ise Tunus'a 1-0 mağlup oldu. Son 16'da Polonya ile eşleşen son şampiyon, rakibini 3-1'le geçtikten sonra çeyrek finale son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere ile eşleşti. Rakibini Tchouameni ve Olivier Giroud'un golleriyle mağlup eden Fransa'da Hugo Lloris de kurtarışlarıyla yarı final biletinde önemli pay sahibi oldu.

5/10FASTAN TARİHİ BAŞARI

FAS'TAN TARİHİ BAŞARI

Dünya Kupası'na F Grubu'nda başlayan Fas ise grup aşamasında tek gol yiyerek bu tura geldi. Hırvatistan beraberliğinden sonra Belçika'yı 2-0 yenen Atlas Aslanları, gruptaki son maçında ise Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Fas, Portekiz'i 1-0'la geçerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarih yazdı.

6/10BİLGİSAYAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

BİLGİSAYAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ABD'de istatistik temelli analizler yapan FiveThirtyEight adlı şirket, Dünya Kupası tahminini de açıkladı.

7/10Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

Arjantin ve Fransa'nın yüzde 64 ile yüzde 66 oranla finale çıkacağını öngören şirket, Hırvatistan'ın finale çıkmasına yüzde 36, Fas'a ise yüzde 34 ihtimal verdi.

8/10FASIN KUPAYI KAZANMA ŞANSI YÜZDE 13

FAS'IN KUPAYI KAZANMA ŞANSI YÜZDE 13

2018 Dünya Kupası'nın da finalisti olan Hırvatistan'ın kupayı ihtimaline yüzde 16 ihtimal verilirken tarihinde ilk kez yarı final gören Fas'ın kupaya uzanmasına tanınan şans ise yüzde 13.

9/10ARJANTİN AZ FARKLA ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

ARJANTİN AZ FARKLA ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Son şampiyon Fransa'nın kupayı kazanmasına verilen yüzde 35 iken kupa için en büyük favori ise yüzde 37 ile Arjantin.

10/10Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

Tangocular büyük beklentilerle geldiği turnuvada 1986'dan beri hasret. 1990'da final oynayan Arjantin, 2014'te de finale yükselmiş ancak Almanya'ya kaybetmişti.

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#Dünya Kupası#Dünya Kupası Şampiyonluk Tahmini#Arjantin Hırvatistan