Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

FRANSA VS. FAS

Dünya Kupası'ndaki diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken Fransa, rakibine hiç yenilmemiş durumda. 2007'de oynanan son karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Tarihi bir geçmişe sahip olan iki ülke, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na D Grubu'nda başlayan Fransa, Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı ise 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi; son maçta ise Tunus'a 1-0 mağlup oldu. Son 16'da Polonya ile eşleşen son şampiyon, rakibini 3-1'le geçtikten sonra çeyrek finale son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere ile eşleşti. Rakibini Tchouameni ve Olivier Giroud'un golleriyle mağlup eden Fransa'da Hugo Lloris de kurtarışlarıyla yarı final biletinde önemli pay sahibi oldu.