Yapay zeka 2022 Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı! Fransa, Arjantin, Fas, Hırvatistan....

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan yarın karşılaşacak. İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.
Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.
Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.
Dünya Kupası'ndaki diğer yarı final eşleşmesinde ise Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar beş kez karşı karşıya gelirken Fransa, rakibine hiç yenilmemiş durumda. 2007'de oynanan son karşılaşma ise 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Tarihi bir geçmişe sahip olan iki ülke, Dünya Kupası'nda ise ilk kez karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'na D Grubu'nda başlayan Fransa, Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı ise 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi; son maçta ise Tunus'a 1-0 mağlup oldu. Son 16'da Polonya ile eşleşen son şampiyon, rakibini 3-1'le geçtikten sonra çeyrek finale son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere ile eşleşti. Rakibini Tchouameni ve Olivier Giroud'un golleriyle mağlup eden Fransa'da Hugo Lloris de kurtarışlarıyla yarı final biletinde önemli pay sahibi oldu.
Dünya Kupası'na F Grubu'nda başlayan Fas ise grup aşamasında tek gol yiyerek bu tura geldi. Hırvatistan beraberliğinden sonra Belçika'yı 2-0 yenen Atlas Aslanları, gruptaki son maçında ise Kanada'yı 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Fas, Portekiz'i 1-0'la geçerek yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olarak tarih yazdı.
ABD'de istatistik temelli analizler yapan FiveThirtyEight adlı şirket, Dünya Kupası tahminini de açıkladı.
Arjantin ve Fransa'nın yüzde 64 ile yüzde 66 oranla finale çıkacağını öngören şirket, Hırvatistan'ın finale çıkmasına yüzde 36, Fas'a ise yüzde 34 ihtimal verdi.
2018 Dünya Kupası'nın da finalisti olan Hırvatistan'ın kupayı ihtimaline yüzde 16 ihtimal verilirken tarihinde ilk kez yarı final gören Fas'ın kupaya uzanmasına tanınan şans ise yüzde 13.
Son şampiyon Fransa'nın kupayı kazanmasına verilen yüzde 35 iken kupa için en büyük favori ise yüzde 37 ile Arjantin.
Tangocular büyük beklentilerle geldiği turnuvada 1986'dan beri hasret. 1990'da final oynayan Arjantin, 2014'te de finale yükselmiş ancak Almanya'ya kaybetmişti.