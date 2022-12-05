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Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Bir Fransa'98 uyarlaması

#Fransa#İngiltere#Katar

1998 Dünya Kupası oynandığı sırada üniversite öğrencisiydim. Aynen Katar 2022’de olduğu gibi Fransa kupanın favorilerindendi, en güçlü rakip olarak da Ronaldo’lu Brezilya gösteriliyordu.

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Fransa, Katar 2022’de olduğu gibi 1998’de de ilk iki grup maçını kazandı. Teknik direktörleri Aime Jacquet, aynen burada Deschamps’ın yaptığı gibi neredeyse tümü yedeklerden oluşan bir kadroyla son grup maçına çıktı, aslarını dinlendirdi.

ASLAR DÖNÜNCE İŞLER DEĞİŞTİ

Aslar, ikinci turdaki Paraguay maçıyla sahaya döndüler ve 1-0 kazanarak final yolculuğunu başlattılar. Fransa’98’de de Katar’2022’de olduğu gibi iki final rotası vardı: Bir rotada Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupalı favoriler; diğer rotadaysa Brezilya ile Arjantin... Hemen herkes yarı finallerden birinin Brezilya-Arjantin arasında olacağını düşünüyordu ama çeyrek finalde Hollanda’yı geçemeyen Arjantin’in nefesi ilerilere yetmedi. Ancak kamuoyunun genel beklentisi gerçekleşti, Fransa-Brezilya finali izledik Saint-Denis’te.

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MBAPPE'YE DUR DİYEBİLECEK Mİ?

Fransa’98’in bu remake’inin (yeniden yapımının) Zidane’ı da Mbappe olacak gibi görünüyor bu kupada. Başladığı üç maçta da mükemmel oynadı, hepsinde attı-attırdı. Ceza alanının sol köşesi onun için penaltı noktası gibi adeta. Bu tempoyu yitirmezse kupanın altın adamı da olmaya aday elbette. Peki cumartesi gecesi 22’de İngiltere savunması, bu Mbappe’ye dur diyebilecek mi?

FRANSA MAÇININ PROVASIYDI

Dün İngiltere, Al Bayt’ta Senegal önünde bir Fransa provası yaptı desek aslında yanılmış olmayız. Henderson ve Kane’le gelen ilk iki golü kurulu setle değil, geçişle buldular. Southgate, Katar’a gelirken pragmatik anlayışıyla eleştirilse de, üç ayrı turnuvada son 8’e kalarak artık kendini kanıtladı. Belki eğlendirmiyor ama sonuç almayı biliyor. İngiliz medyasının doz aşırı tutucu bulduğu İngiliz orta sahasının dün gollerin kalbinde olması, Southgate’in hanesine bir kredi daha yazdı şüphesiz.

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#Fransa#İngiltere#Katar
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