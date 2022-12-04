Fransa-Polonya maçında golünü attı, zirveye yerleşti! Thierry Henry'e selam yolladı

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Fransa'nın Polonya'yı 3-1 mağlup ettiği 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında tarihi bir rekor kırıldı.

GIROUD YİNE 11'DE BAŞLADI

Grubun ilk iki maçında 11'de başlayan ve Tunus karşısında yedek kulübesinde yer alan Olivier Giroud, Polonya karşısında başlangıçta sahaya çıktı.

İLK MAÇTA REKORA ORTAK OLMUŞTU

Avustralya maçının 32. dakikasında ağları sarsan Giroud, milli formayla 50. golüne ulaşmıştı. Giroud, Thierry Henry'nin (51) ardından Fransa formasıyla en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sırada bulunuyordu.

POLONYA MAÇIYLA ZİRVEYE ÇIKTI

Fransız golcü, Polonya karşısında 44. dakikada sahne aldı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tecrübeli yıldız, bu golle tarihe geçti. Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

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İşte Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri;

Olivier Giroud: 52

Thierry Henry: 51

Antoine Griezmann: 42

Michel Platini: 41

Karim Benzema: 37

HENRY'E SELAM YOLLADI

Ayrıca Giroud, gol sevincinde Henry'nin klasikleşen sevinçlerinden birini yaparak geride bıraktığı efsane isme de selam yollamış oldu.

BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Arsenal ile Giroud, 2012 yılında kısa süreliğine de olsa Arsenal'de takım arkadaşlığı yapmıştı.