Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Fransa-Polonya maçında golünü attı, zirveye yerleşti! Thierry Henry'e selam yolladı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Giroud#Dünya Kupası
Fransa-Polonya maçında golünü attı, zirveye yerleşti Thierry Henrye selam yolladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:31

2022 Dünya Kupası son 16 turundaki Fransa-Polonya maçında tarihi anlar yaşandı. Olivier Giroud attığı golle zirveye yerleşti.

Haberin Devamı

Fransa'nın Polonya'yı 3-1 mağlup ettiği 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında tarihi bir rekor kırıldı.

Gözden Kaçmasın

Canlı Anlatım: Fransa Polonya (Dünya Kupası maçı)Canlı Anlatım: Fransa Polonya (Dünya Kupası maçı)Haberi görüntüle

GIROUD YİNE 11'DE BAŞLADI

Grubun ilk iki maçında 11'de başlayan ve Tunus karşısında yedek kulübesinde yer alan Olivier Giroud, Polonya karşısında başlangıçta sahaya çıktı.

İLK MAÇTA REKORA ORTAK OLMUŞTU

Avustralya maçının 32. dakikasında ağları sarsan Giroud, milli formayla 50. golüne ulaşmıştı. Giroud, Thierry Henry'nin (51) ardından Fransa formasıyla en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sırada bulunuyordu.

POLONYA MAÇIYLA ZİRVEYE ÇIKTI

Fransız golcü, Polonya karşısında 44. dakikada sahne aldı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tecrübeli yıldız, bu golle tarihe geçti. Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Haberin Devamı

Fransa-Polonya maçında golünü attı, zirveye yerleşti Thierry Henrye selam yolladı

İşte Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri;

Olivier Giroud: 52
Thierry Henry: 51
Antoine Griezmann: 42
Michel Platini: 41
Karim Benzema: 37

HENRY'E SELAM YOLLADI

Ayrıca Giroud, gol sevincinde Henry'nin klasikleşen sevinçlerinden birini yaparak geride bıraktığı efsane isme de selam yollamış oldu.

BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Arsenal ile Giroud, 2012 yılında kısa süreliğine de olsa Arsenal'de takım arkadaşlığı yapmıştı.

Fransa-Polonya maçında golünü attı, zirveye yerleşti Thierry Henrye selam yolladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Giroud#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık