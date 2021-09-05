Beş maçta 11 puan gerek

Yedi kilometrekare yüzölçümlü, 32 bin nüfuslu, FIFA 194’üncüsü Cebelitarık’ı yenmekten başka bir alternatifimiz olamazdı. 54 dakikalık dirençlerini oyuncu değişiklikleriyle kırdık. Şimdi kalan 5 maçımızda 11 puan toplarsak grup ikinciliğimiz garanti. Eğer Hollanda ve Norveç’e yenilmez, diğer üç maçı da kazanabilirsek, 22 puan bize en azından ikinciliği garanti hale getiriyor. Bizim için çok kolay geçmeyen gecenin sonundaki matematik bu. Ancak dün kazandığımız galibiyete rağmen Şenol Güneş’in yanıtlaması gereken birkaç önemli soru olduğunu düşünüyorum bugün.

1- Neden ısrarla milli takım kadrosunu dar tutmaya devam ediyoruz? Karadağ maçında 23 kişilik esame listemizde 22 kişi vardı, çünkü kadroda başka oyuncumuz yoktu! Dün çift santrfor oynuyoruz ama geniş kadroda sadece 3 orijinal santrforumuz var. Bir kadroda 6 stoper (Çağlar, Merih, Ozan, Kaan, Alpaslan, Abdülkerim) varken 3 santrfor olması garip değil mi?

ADEM, UMUT BOZOK VE ALi...

2- Madem Cebelitarık’a karşı sürekli orta yaparak gol bulmayı deneyecektik, Adem Büyük’ü sadece bu maçta kullanmak üzere kadroya dahil edemez miydik? Adem’in dışında Umut Bozok ve Ali Akman gibi formda santrforlarımız da var üstelik.

3- Enes bu tip maçların adamı değil. Getafe, İspanya Ligi’nde maç başına 0,67 xG ile pozisyon üretmede 20 takım içinde 19’uncu... 3 maçta sadece 7 isabetli şutları var. Enes’in bu sezon isabetli şut sayısı sıfır. Getafe’nin Enes’i kullanma sebebi golcülüğü değil, diğer tüm işleri, savaşmayı, didinmeyi, top indirmeyi iyi yapması.

İKİNCİ SAĞ BEKİMİZ KİM?

4- Zeki, Kaan ve Mert, Karadağ maçından sonra burada da ilk 11’de başladılar. Şimdi bu 3 oyuncumuzu Hollanda’da kullanacak mıyız? Kullanırsak 7 günde 3 müsabaka oynamış olacaklar. Bunların dinlendirilmesi gereken yer Cebelitarık maçı değil miydi?

5- Milli takımın ikinci sağ beki kim? Mert sol bek oynadığına göre, bu takıma sağ bek için davet edilmiş tek oyuncu Zeki gibi görünüyor. Dün Zeki çıkınca o bölgeye önce Efecan’ın, sonra Mert’in kaydırılması normal mi? Nazım ya da Bünyamin A milli takıma çağırılamaz mıydı?

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...