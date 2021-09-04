Cebelitarık - Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu şov!

Şenol Güneş, Victoria Stadı'nda oynanan maça yedek ağırlıklı başlarken ilk 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Çalhanoğlu, kısa sürede Cebelitarık'ın kilidini açtı.

54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golünde asisti yapan isim olan Hakan, bu kez 65. dakikada bizzat sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi.

11 dakikada içinde 1 gol, 1 asistle skorun 2-0'a gelmesinde büyük pay sahibi olan Çalhanoğlu, sosyal medyada da takdir topladı.