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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 23:20 | Son Güncelleme:

Cebelitarık - Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu şov!

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Cebelitarık - Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu şov!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'a konuk olduğu maçta Hakan Çalhanoğlu kilidi açan isim oldu.

Şenol Güneş, Victoria Stadı'nda oynanan maça yedek ağırlıklı başlarken ilk 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Çalhanoğlu, kısa sürede Cebelitarık'ın kilidini açtı.

Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu
Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti! Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu

54. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golünde asisti yapan isim olan Hakan, bu kez 65. dakikada bizzat sahne aldı ve skoru 2-0'a getirdi.

11 dakikada içinde 1 gol, 1 asistle skorun 2-0'a gelmesinde büyük pay sahibi olan Çalhanoğlu, sosyal medyada da takdir topladı.

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