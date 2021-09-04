MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti! Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti! Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 04.09.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti! Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti! Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile oynadığı maçta rakip takımın kalecisi Dayle Colein tarihe geçti. Şenol Güneş'in yedek kulübesindeki sinirli hali ve uyarıları da dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Cebelitarık-Türkiye maçına kaleci Dayle Colein ve Şenol Güneş'in tepkileri damga vurdu.

Cebelitarık 0-3 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)
Cebelitarık 0-3 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)

CEBELİTARTIK KALECİSİ TARİHE GEÇTİ

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Enes Ünal, penaltı atışı için topun başına geçerken vuruşu gole çeviremedi.

Cebelitarık kalecisi Dayle Coleing, kariyerinde Milli takım formasıyla resmi maçlarda ilk kez penaltı kurtarmış oldu.

Son Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu

ŞENOL GÜNEŞ'İ KIZDIRAN OYUN

A Milli Takım'ın karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci devrenin başına pozisyona girmekte zorlanması Şenol Güneş'i de sinirlendirdi. Tecrübeli teknik adamın, maç esnasında yedek kulübesindeki sinirli görüntüleri de dikkat çekti.

EKRANLARA YANSIDI

Ayrıca Güneş'in, oyuncularına sık sık bağırması ve Yusuf Yazıcı ile Enes Ünal'ı hareketli olmaları yönünde uyarması da televizyondan duyuldu.

Şenol Güneş, ikinci yarı da ise orta alanda yapılan top kaybı sonrası çılgına döndü. 69 yaşındaki teknik direktörün sinirli halleri ekranlara da yansıdı

Son Dakika Haberi... Cebelitarık-Türkiye maçında tarihe geçti Şenol Güneş çok sinirlendi, sesi televizyondan duyuldu

CEBELİTARIK'IN KALESİNİ GOLE KAPATTIĞI RAKİPLER

A Milli Takım karşısında ilk yarıda gol yememeyi başaran Cebelitarık, bunu başardığı son 10 rakibin ise Letonya, İrlanda, San Marino, Leichtenstein, Andorra, Ermenistan, Estonya, Kosova şeklinde olduğu ortaya çıktı.

2 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE

Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi