Cebelitarık 0-3 Türkiye (Maçın özeti ve golleri)

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Cebelitarık ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında karşı karşıya geldi.

İlk devresi 0-0 biten mücadeleyi A Milli Takım, 3-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Enes Ünal ile penaltı kaçıran Milliler, ilk 45 dakikada gol bulamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Halil Dervişoğlu, 54. dakikada bulduğu golle Milli Takım'ı öne geçirdi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise ilk golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 83. dakikada Kenan Karaman söyledi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise henüz puanla tanışamadı.

Elemelerin altıncı maçında Ay-Yıldızlılar, Hollanda'ya konuk olacak. Cebelitarık ise deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

Puan durumu

1) Türkiye - 11 puan

2) Hollanda - 10 puan

3) Norveç - 10 puan

4) Karadağ - 7 puan

5) Letonya - 4 puan

6) Cebelitarık - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Cebelitarık: Coeling, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).