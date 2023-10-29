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Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Atatürk’ün eşsiz vizyonuyla bir asır

#Süper Lig#Galatasaray#Rizespor

İki değerli Türk hoca; Buruk ve Palut dün güzel bir müsabaka izlettiler.

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Fransa’da kadınlara oy kullanma hakkı 1945’te verildi. Japon kadını, mecliste ilk kez 1946’da temsil edildi. Çin meclisinde bu devrim 1949’da yaşandı. İsviçre Hükümeti kadınlara seçme hakkını ancak 1971’de verdi. Türk kadınıysa 1930 belediye seçimlerinde oy kullandı, 1935’te mecliste 18 sandalye kadınlara aitti. Atatürk sadece çok iyi bir asker, muhteşem bir siyasetçi değil, aynı zamanda yılmaz bir eşitlikçi-özgürlükçü ve büyük bir bilim sevdalısı idi. “Ben size miras olarak herhangi bir kalıplaşmış dogma bırakmıyorum. Benim manevi mirasım sadece akıl ve bilimdir. Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin” diyen bir vizyona sahip Gazi Mustafa Kemal... Böyle bir ataya sahip olmamız bizim için çok büyük bir şans. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içeriz Atam...

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RiZE’DE iŞi KOLAY OLMADI 

Hafta içinde Bayern Münih’e karşı ilk bir saatte olağanüstü bir futbol oynayan ama müsabakanın sonuna nefesi yetmeyen Galatasaray’ın işi Rize’de kolay olmadı dün. Rizespor, ligin en genç takımı. Dün ilk 11’lerinde 23 yaş altı 6 futbolcu vardı. Çok koştular, çok mücadele ettiler, sahaya iyi yayıldılar ve Galatasaray’ın kaliteli ayaklarını kilitlediler uzun periyotlarla. Yaklaşık 20 yıl önce yine Rize’de yaşanan bir diyalog uzun süre meşgul etmişti spor medyasını. Beşiktaşlı Ailton’un, vatandaşı Kleberson’a “Sen git Dünya Kupası kazan, sonra gel Rize’de kulübede otur” dediği yansımıştı kameralara. Dün de sanki o tür bir mental sorun, deyim yerindeyse bir ‘akşamdan kalmalık’ vardı Galatasaray’da. Bayern savaşından sonra zihinsel olarak Rize’ye adapte olmakta güçlük çektiler sanki.

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TEBRiKLER iLHAN PALUT

Sonuç olarak tabelayı Okan Buruk’un değişiklikleri belirledi dün. Sahaya aç oyuncular eklemlendikten sonra Oliveira’nın şutuyla aldılar üç puanı. Ancak çalıştırdığı her takımda fark yaratan, Galatasaray’a karşı da bu denli genç bir takımla böyle cesur bir futbol oynatan İlhan Palut’u da tebrik etmek gerek. İki cumhuriyet evladı iki değerli Türk teknik adam, dün güzel bir müsabaka izlettiler sporseverlere.

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#Süper Lig#Galatasaray#Rizespor
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