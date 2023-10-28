Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri: Çok zor ama çok fedakar

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendirdi.

Galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Bu tür maçlarda rakiplerimizin daha konsantre başlayacağını biliyoruz. Bize göre daha dinlenik, daha çalışmış oluyorlar. Rakibin direnç göstereceğini biliyorduk. Daha çok bize topu verdiler. Bireysel performanslarımız daha iyi olabilirdi. Bu üretkenliği gösteremedik. Oyun boyunca önde oynamaya çalıştık. Rizespor da geçiş oyununu uygulamaya çalıştı. Sahalarında maç kaybetmediler, iyi bir Rizespor vardı. Onları da tebrik ederim. Önemli galibiyet. Üst üste 9 oldu, seriye devam etmek istiyoruz. Bir sonraki maça daha rahat çıkacağız. Dinleneceğiz ve hazırlanma şansımız olacak. Performansları yukarı çıkartmalıyız. Galatasaray olarak daha iyisini yapmalıyız." açıklamasını yaptı.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUNUN ÜSTÜNE ÇIKTIK"

Ortalama bir performans sergilediklerini kaydeden Buruk, "Çok iyi oyunculara sahibiz ama daha iyisini yapmalıyız. Ceza sahasına giriyoruz ama kendi oyuncularımızı orada topla buluşturamadıktan sonra ortalar zarar verebiliyor. Hakim Ziyech'i tekrar oyun içine soktuk. Oynamayan 3 oyuncuya şans verdik. Bir yandan maç kazanmaya çalışıyoruz, bir yandan oyuncuları hazırlıyoruz. Ortalama bir maç performansı sergiledik. Şampiyonlar Ligi'nde bunun üstüne çıktık. Daha iyi olmalıyız. Bireysel performanslar artmalı." diye konuştu.

"TİRAZLARIMIZ OLDU"

Okan Buruk, "Hakemin performansını nasıl buldunuz?" sorusuna "Hakem Kadir Sağlam'ın faul standartlarını beğenmedim. En çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu." yanıtını verdi.

"ONUN İÇİN ÇOK ZOR AMA ÇOK FEDAKAR"

Icardi'nin takım için büyük fedakarlık yaptığını belirten Buruk, "Mauro Icardi iğne olduktan sonra, maçta oynadığı süre önemli değil. Bir fark olmuyor. Beklersek uzun sürebilir. Bireysel idman yapıyor. Maç günleri iğne oluyor. Onun için çok zor ama çok fedakar. Yaptığıyla Galatasaray'ı ve futbolu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Milli ara dinlenme fırsatı olacak." dedi.

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