Galatasaray'ın rakiplerinden Bayern Münih gol olup yağdı: 8-0

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Darmstadt'ı 8-0'lık skorla hezimet uğrattı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyet gollerini 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ve 71. dakikada Thomas Müller kaydetti.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Bayern Münih'te Joshua Kimmich kırmızı kartla oyun dışında kalırken konuk Darmstadt'ta ise Gjasula ve Maglija ihraç edildi.

Öte yandan sakatlığını atlatan kaleci Manuel Neuer, bu sezonki ilk maçına çıktı.

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Bu sonuçla 23 puana yükselen Bayern Münih zirvede yer aldı. 7 puanda kalan Darmstadt ise 14 sırada kaldı.

Bayern, 4 Kasım Çarşamba günü B.Dortmund’a konuk olacak.

DÖRDÜNCÜ MAÇ 8 KASIM'DA

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.