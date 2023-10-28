×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın rakiplerinden Bayern Münih gol olup yağdı: 8-0

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Bayern Münih#Bundesliga
Galatasarayın rakiplerinden Bayern Münih gol olup yağdı: 8-0
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 18:30

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Darmstadt'ı konuk eden Bayern Münih, 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada sahadan 8-0'lık ezici bir üstünlükle ayrıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında konuk ettiği Darmstadt'ı 8-0'lık skorla hezimet uğrattı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyet gollerini 51, 69 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 56 ve 64. dakikalarda Leroy Sane, 60 ve 76. dakikalarda Jamal Musiala ve 71. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Hürriyet

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Bayern Münih'te Joshua Kimmich kırmızı kartla oyun dışında kalırken konuk Darmstadt'ta ise Gjasula ve Maglija ihraç edildi.

Öte yandan sakatlığını atlatan kaleci Manuel Neuer, bu sezonki ilk maçına çıktı.

Haberin Devamı

Bu sonuçla 23 puana yükselen Bayern Münih zirvede yer aldı. 7 puanda kalan Darmstadt ise 14 sırada kaldı.

Bayern, 4 Kasım Çarşamba günü B.Dortmund’a konuk olacak.

DÖRDÜNCÜ MAÇ 8 KASIM'DA

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Bayern Münih#Bundesliga

BAKMADAN GEÇME!