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Galatasaray, Rizespor deplasmanında bir ilke imza attı! 50 yıl sonra tam 10 maç...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Süper Lig#Rizespor
Galatasaray, Rizespor deplasmanında bir ilke imza attı 50 yıl sonra tam 10 maç...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 20:34

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray, tam 50 yıllık rekorunu egale ederken 2007/08 sezonundan sonra bir ilke imza attı.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışı veren Galatasaray, 10. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de 43. kez karşılaşan Galatasaray'da Teknik Okan Buruk; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'i ile sahaya çıktı. 

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REKORUNU EGALE ETTİ

İlk yarıda iki takım da etkili gol fırsatları yaratamazken 45 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçının ilk devresinde kalesini gole kapatan sarı kırmızılılar, 1972-73 sezonundaki 10 maçlık rekorunu egale etti.

KAYSERİSPOR'DAN SONRA İLK

Öte yandan Galatasaray, 2007/08'den (Kayserispor; 10 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.

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İLK GOL SEVİNCİ

Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderen Sergio Oliveira (38 maç), Mayıs 2023'ten (vs Ankaragücü) bu yana ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürürken 2023/24'te Süper Lig deplasmanlarında 16 puan topladı (5G, 1B).

Sarı kırmızılılar, altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı.

 

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#Galatasaray#Süper Lig#Rizespor

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