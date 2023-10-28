Galatasaray, Rizespor deplasmanında bir ilke imza attı! 50 yıl sonra tam 10 maç...

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve yarışı veren Galatasaray, 10. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de 43. kez karşılaşan Galatasaray'da Teknik Okan Buruk; Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

REKORUNU EGALE ETTİ

İlk yarıda iki takım da etkili gol fırsatları yaratamazken 45 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçının ilk devresinde kalesini gole kapatan sarı kırmızılılar, 1972-73 sezonundaki 10 maçlık rekorunu egale etti.

KAYSERİSPOR'DAN SONRA İLK

Öte yandan Galatasaray, 2007/08'den (Kayserispor; 10 maç) bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk 10 maçında ilk yarı golü yemeyen ilk takım oldu.

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İLK GOL SEVİNCİ

Süper Lig'de ceza sahası dışından ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderen Sergio Oliveira (38 maç), Mayıs 2023'ten (vs Ankaragücü) bu yana ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

EN YÜKSEK SAYISINI TEKRARLADI

Süper Lig'de çıktığı son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürürken 2023/24'te Süper Lig deplasmanlarında 16 puan topladı (5G, 1B).

Sarı kırmızılılar, altıncı maçlar itibarıyla lig tarihindeki en yüksek sayısını tekrarladı.