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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE 2022 yaz kampının ilk hazırlık maçı
Uğur Meleke
Uğur Meleke
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2022 yaz kampının ilk hazırlık maçı

#Fenerbahçe#Süper Lig#Novak

İki takım için de yeni sezonun ilk hazırlık maçı gibi ele alınacak bir müsabakaydı bu.

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Malatyaspor birkaç haftadır ikinci ligde kullanacağı gençlere şans veriyor, dün de özellikle Mert’in performansı etkileyiciydi. Fenerbahçe de yeni sezon için birçok done elde ettiği bir maç oynadı Malatya’da.

FILIP NOVAK'IN FORMU ETKİLEYİCİ

1- Fenerbahçe yine hücumlarının büyük bölümünü sağda Mert Hakan-İrfan işbirliğinden yarattı. Ferdi’nin de sağ bek oynamasıyla daha da fazla o çizgiye kaydı oyunun merkezi. Ancak yeni sezonda Fenerbahçe’nin soldan daha çok üretim yapmanın yollarını araması gerek sanki.

2- Novak’ın sağlık durumu iyileştikten sonraki formu etkileyici. Dün 5’te bir gol pozisyonuna girdi. 32’deki golde de yalancı koşusuyla Campi’yi etkisiz hale getirerek Serdar Dursun’a skor şansını yarattı.

MERT HAKAN ANAHTAR OLACAK

3- Mert Hakan, Fenerbahçe’de belli ki yeni sezonun anahtar adamlarından olacak. O sağa gidip İrfan’la kombine işler yaptığında Fenerbahçe sağdan akıyor. Mert sola gittiğinde bu kez soldan aksiyon yaratılıyor. 32’deki golde olduğu gibi. Ancak Mert’in her tartışmanın içinde olma hastalığından kurtulması gerek.

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SERDAR AZİZ GOL DE ATTI, HATALAR DA YAPTI

4- Elbette sezon sonu dağınıklığı olarak da yorumlayabilirsiniz ama Serdar Aziz’in performansı ciddi sıkıntılar içeriyordu dün. Tecrübeli stoper bir gol kaydetti ama kritik hatalar da yaptı: 17’de Altay’a topu bırakma kararı yanlıştı. 42’de basit bir topu Haqi’ye kaptırarak kalecisini ikinci kez zor durumda bıraktı. 21’de de hakemin monitöre gitmesini engellemeye çalışarak(!) gördüğü sarı kart akıl dışı.

ALTAY BAYINDIR YÜKSEK VİTESTE

5- Altay yüksek vitesini sürdürüyor. Dün 41’de sağdan gelen ortada adeta uzadı. Ki bir omuz rahatsızlığı da yaşadı o pozisyonda. Haqi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda da büyüyerek çıkışları muazzamdı. Ancak Fenerbahçe’nin 10 kişi kalan rakibine karşı dahi Altay’a bu kadar ihtiyaç duyması üzerine de düşünmesi gerek.

#Fenerbahçe#Süper Lig#Novak
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