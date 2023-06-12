×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERYazarlar Uğur MELEKE 14 sene sonra 4 takım kâbusu
Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

14 sene sonra 4 takım kâbusu

#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi

Avrupa’da 4 ekibimiz mücadele edecek.

Haberin Devamı

Türk takımları, bu sezon Avrupa kupalarında saygıdeğer performanslar gösterdiler. Dört takımımız birden Şubat’ı gördü, üç temsilcimiz son 16 turu oynadılar. Beş temsilcimiz toplam 59 puan topladılar, kıtanın en iyi dokuzuncu performansına imza attılar. Bu performans da bizi zaten 20’nci basamaktan 12’nci sıraya kadar tırmandırdı.

Gözden KaçmasınAvrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu Fenerbahçe kazandı, Adana Demirspor...Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu! Fenerbahçe kazandı, Adana Demirspor...Haberi görüntüle

2009’DAN BERi iLK KEZ

Ancak bu puanlar bize 2024-25 Avrupa sezonu için katkı sağlayacak. Bu sezonsa maalesef yalnızca 4 takımla varız kupalarda. Cebelitarık’la, Malta’yla, Faroe Adaları’yla aynı sayıda takım gönderiyoruz bu sene Avrupa’ya. 2009’dan beri Türk futbolu her sezon Avrupa’da 5 temsilciyle yarışmıştı. Tam 14 yıl sonra maalesef bir ilk bu. Bu yıl 1 takımımız Şampiyonlar Ligi’nde, 3 temsilcimiz de Konferans Ligi’nde mücadele edecekler. Ve her biri gruplara kalabilmek için tam üçer ön eleme turu oynayacaklar.

Haberin Devamı

Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebildiğimiz için Adana Demirspor ve Başakşehir’den yalnızca biri Konferans Ligi bileti alabileceklerdi. Dünkü kupa finalinin neticesiyle o bilet Adana Demirspor’un oldu. Neyse ki 2024-25’te yeniden 5 takımla temsil edileceğiz Avrupa’da.

PRES GÖRÜNCE SIKINTI YAŞADILAR

Türkiye’yi 2023-24’te Konferans Ligi’nde temsil edecek takımlarımızdan Fenerbahçe, dün santradan itibaren iştahlı, arzulu ve presli oyunuyla maçın fişini 30’uncu dakikada çekmişti zaten. Başakşehir bu sene zaman zaman güçlü prese karşı benzer sıkıntılar yaşadı: Pres görünce geride geveliyor, geveliyor, geveliyorlar. Sonunda topu kalecilerine veriyor ve onun attığı uzun toplara umut bağlıyorlar.

Dün Muhammet’in uzun toplarında Keny de sıklıkla ofsaytta kalınca Başakşehir ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi sahada. Üç oyuncu değişikliği sonrası Başakşehir daha dirençliydi ama maç fiilen bitmişti 30’uncu dakikada.

MANŞETTE BATSHUAYi VARDI 

Fenerbahçe’deyse manşette Batshuayi’nin istekli sezon finalinin yanı sıra, Arda Güler-Enner Valencia arasındaki telepatik bağlantı var. Arda topu her ayağına aldığında Valencia’yı aradı adeta. Dün 10’da, 18’de ve 39’da Valencia’ya çok iyi toplar attı ama gol çıkaramadı bu ikili o iyi bağlantıdan.

Haberin Devamı

#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Bu sezona bir kupa yakışırdı

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Uzasın isterdik ama City hak etti

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Hangi yalan?

 MEHMET ARSLAN
MEHMET ARSLAN
TÜM YAZARLARIMIZ