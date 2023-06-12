14 sene sonra 4 takım kâbusu

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Türk takımları, bu sezon Avrupa kupalarında saygıdeğer performanslar gösterdiler. Dört takımımız birden Şubat’ı gördü, üç temsilcimiz son 16 turu oynadılar. Beş temsilcimiz toplam 59 puan topladılar, kıtanın en iyi dokuzuncu performansına imza attılar. Bu performans da bizi zaten 20’nci basamaktan 12’nci sıraya kadar tırmandırdı.

2009’DAN BERi iLK KEZ

Ancak bu puanlar bize 2024-25 Avrupa sezonu için katkı sağlayacak. Bu sezonsa maalesef yalnızca 4 takımla varız kupalarda. Cebelitarık’la, Malta’yla, Faroe Adaları’yla aynı sayıda takım gönderiyoruz bu sene Avrupa’ya. 2009’dan beri Türk futbolu her sezon Avrupa’da 5 temsilciyle yarışmıştı. Tam 14 yıl sonra maalesef bir ilk bu. Bu yıl 1 takımımız Şampiyonlar Ligi’nde, 3 temsilcimiz de Konferans Ligi’nde mücadele edecekler. Ve her biri gruplara kalabilmek için tam üçer ön eleme turu oynayacaklar.

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Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebildiğimiz için Adana Demirspor ve Başakşehir’den yalnızca biri Konferans Ligi bileti alabileceklerdi. Dünkü kupa finalinin neticesiyle o bilet Adana Demirspor’un oldu. Neyse ki 2024-25’te yeniden 5 takımla temsil edileceğiz Avrupa’da.

PRES GÖRÜNCE SIKINTI YAŞADILAR

Türkiye’yi 2023-24’te Konferans Ligi’nde temsil edecek takımlarımızdan Fenerbahçe, dün santradan itibaren iştahlı, arzulu ve presli oyunuyla maçın fişini 30’uncu dakikada çekmişti zaten. Başakşehir bu sene zaman zaman güçlü prese karşı benzer sıkıntılar yaşadı: Pres görünce geride geveliyor, geveliyor, geveliyorlar. Sonunda topu kalecilerine veriyor ve onun attığı uzun toplara umut bağlıyorlar.

Dün Muhammet’in uzun toplarında Keny de sıklıkla ofsaytta kalınca Başakşehir ilk yarıda hiçbir varlık gösteremedi sahada. Üç oyuncu değişikliği sonrası Başakşehir daha dirençliydi ama maç fiilen bitmişti 30’uncu dakikada.

MANŞETTE BATSHUAYi VARDI

Fenerbahçe’deyse manşette Batshuayi’nin istekli sezon finalinin yanı sıra, Arda Güler-Enner Valencia arasındaki telepatik bağlantı var. Arda topu her ayağına aldığında Valencia’yı aradı adeta. Dün 10’da, 18’de ve 39’da Valencia’ya çok iyi toplar attı ama gol çıkaramadı bu ikili o iyi bağlantıdan.

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