Avrupa kupalarına gidecek takımlar belli oldu! Fenerbahçe kazandı, Adana Demirspor...

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar belli oldu.

GALATASARAY, DEVLER LİGİ ELEMELERİNDEN BAŞLAYACAK

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Ligi ikinci bitiren ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş da Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR DA BİLETİ ALDI

Lig ikincisi Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanması sonrası Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan lig 4.'sü ADANA DEMİRSPOR da Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

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