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MUHTEMEL 11'LER || Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi? Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı saat kaçta başlayacak?

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#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Finali#Fenerbahçe Başakşehir Maçı
MUHTEMEL 11LER || Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı saat kaçta başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:01

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu bugün belli oluyor. Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Fenerbahçe Başakşehir maçı şifreli mi, şifresiz mi? sorusu da bu bağlamda sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kupada 18. kez finalde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Öte yandan Medipol Başakşehir Avrupa’ya gidebilmek için sarı lacivertli ekibe karşı kupayı kazanmak için mücadele edecek. İki takımın da muhtemel 11’leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

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Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası final maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona ermesine karşın Türkiye Kupası’nın şampiyonu henüz belli olmadı. Fenerbahçe Başakşehir ZTK maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarına gidebilmek için sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE KUPASI MAÇI hangi kanalda, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2022-2023 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak maçla belli olacak. 11 Haziran Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçı saat 20.45’te başlayacak. Final maçı ATV’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Final maçında VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev yapacak. Hüseyin Göçek ve Erdem Bayık ise AVAR olacak.

Kupada 18. kez finalde mücadele edecek olan Fenerbahçe, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilmişti. Kanarya, Türkiye Kupası’nı son olarak 2013 yılında Trabzonspor’u 1-0 yenerek müzesine götürmüştü.

Başakşehir ise 3. kez çıktığı finalde ilk Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez 2011’de finalde mücadele ederken, penaltı atışları sonunda kupayı Beşiktaş’a kaptırdı. 2017’de oynanan finalde ise Konyaspor ile karşılaşan turuncu-lacivertliler yine penaltı atışlarında kaybeden taraf oldu.

Fenerbahçe-Başakşehir muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo

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#Ziraat Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Finali#Fenerbahçe Başakşehir Maçı

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