Fenerbahçe-Başakşehir finaline Arda Güler damgası! Başakşehir durduramadı, Batshuayi...

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Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı finalde iki ismin performansı öne çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Maçın biletleri çıktığı gün tükenirken, tribünlerin çoğunluğunu Fenerbahçe taraftarları oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar maraton tribünü ve kuzey kale arkalarında otururken, Başakşehirli futbolseverler ise kapalı tribün ve güney kale arkasından takımlarına destek verdi. Maç öncesi sahaya Cumhuriyetin 100üncü yılı yazısıyla gösteri ekibi çıktı ve statta dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca iki kulübün bayrakları da saha ortasında sergilendi.

ALİ KOÇ GELMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Gürsel Aksel Stadyumu'na gelmedi. Fenerbahçede düğünleri nedeniyle ülkelerine giden Miguel Crespo ve Joshua King'in yanı sıra tedavileri devam eden Altay ile Lincoln Başakşehir'e karşı forma giyemedi.

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DERBİDEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Başakşehir karşısında İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi 11'ini tercih etti.

BATSHUAYI SAHNE ALDI

Belçikalı golcü, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla maçında sakatlanmıştı. Üst üste 9 resmi maçı kaçıran Bathuayi, 71 gün sonra Giresunspor maçıyla sahalara geri dönmüştü.

Sarı-lacivertliler bu dönemde yokluğundan etkilendiği Batshuayi, ligde de üst üste goller atarak dönmüştü.

Belçikalı yıldız, kupa finalinde de ilk dakikada ve 29. dakikada attığı gollerle sahne almayı bildi.

ARDA GÜLER ŞOV

Karşılaşmaya damga vuran isim ise Arda Güler oldu. Genç yıldız, ilk golde asisti yaparken ikinci golde de atağı başlatan isim oldu.

Takım arkadaşlarına sıkça pozisyon hazırlayan Arda, 18. dakikada üst üste yaptığı çalımların ardından yarattığı pozisyon sonrası Jorge Jesus ve tüm takım arkadaşları tarafından alkışlandı.

Ayrıca 12. dakikada ve 40. dakikada Valencia, 55. dakikada Batshuayi'nin gole yaklaştığı anlarda da servisi yapan oyuncu oldu.

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GENÇ YILDIZA ÖVGÜLER

Arda Güler'in finalde gösterdiği bu performans, sosyal medyada da övgü topladı.

MAÇIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU SEÇİLDİ

18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla birlikte Ziraat Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçildi.

KARİYERİMDEKİ İLK KUPA

Maç sonunda açıklamalarda bulunan ARDA GÜLER şu ifadeleri kullandı:

Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek. Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah

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