Türk futbolunun utanç tablosu!

Kulüplerimizin klasiği haline gelen başlıca konulardan biri de hakem hatalarıyla kaybedilen puanlardır... Her ne hikmetse, onlar için başarısızlığın her daim bir numaralı sorumlusu, maçlarında yapılan hakem hatalarıdır. Ve bunu da sık sık düzenledikleri basın toplantılarıyla, barkovizyon gösterileriyle dile getirmeye çalışırlar, “Şu kadar puanımız hakem hatalarından uçup gitti” diyerekten. Öyle ki; hakem hatasından kaybedilen bir maç yüzünden ömrünü bitirdikleri, düdüğünü astırdıkları hakemler dahi olmuştur geçmişimizde.

BECERiKSiZLiK VE iHMAL

Peki ya hatayı hep dışarıda arayan o kulüp yönetimlerinin yanlışları yüzünden kaybedilen puanlar? Onları ne yapacağız? Hiç onları alt alta koydunuz mu? Zamanında yapılmayan teknik adam ve futbolcu ödemeleri yüzünden kulüplerine kaybettirdikleri onca puanlar. Sözleşme şartlarına ve talimatlara uymadıkları için FIFA’dan ve TFF’den gelen eksi puan cezaları. Kendi beceriksizlikleri ve ihmalleri yüzünden silinen puanları... Gelen transfer yasaklarıyla kulüplerini uğrattıkları zararlar...

O komik komik ihmal ve yanlışlıkları yüzünden hem kulüplerine hem de uluslararası arenada ülkelerine kaybettirdikleri itibar... Onları ne yapacağız? Hakemin bir hatalı kararıyla giden bir puan için ortalığı yakıp yıkan o kulüp yönetimleri, acaba bu kendi ihmal ve beceriksizlikleri yüzünden uçup giden puanları da terazinin diğer kefesine koymayı düşündüler mi hiç? Düşünmezler, asla! Ama biz düşündük... Hazır fırsat bu fırsat, ‘onlar’ için de biz bir barkovizyon hazırlayalım istedik... ‘Onların’ hemen hemen her sezon ‘hafta hafta hakem hatalarından derledikleri’ barkovizyon gösterilerinden esinlenerek(!) sezon sezon son 10 yılda yönetim hatalarından kaybedilen puanları sizler için derledik. Biz susalım, bundan sonra rakamlar konuşsun. Ne dersiniz?..

SON 10 YILDA FIFA VE TFF’DEN PUAN SiLME CEZASI ALAN KULÜPLER

2019-2020 SEZONU

Eskişehirspor: - 15 puan (- 12 FIFA) + (-3 TFF KLK ‘Kulüp Lisans Kurulu’)

Osmanlıspor: - 3 puan (TFF KLK)

Bursaspor: - 3 puan (TFF KLK)

Şanlıurfaspor: - 15 puan (-12 FIFA)+ (-3 TFF KLK)

Sakaryaspor: - 3 puan (TFF KLK)

Uşakspor: - 3 puan (TFF KLK)

Elazığspor: - 3 puan (TFF KLK)

Karabükspor: -3 puan (TFF KLK)

Manisaspor: - 6 puan (FIFA)

2018-2019 SEZONU

Balıkesirspor: - 6 puan (FIFA)

Karabükspor: - 3 puan (TFF KLK)

Tokatspor: - 3 puan (TFF)

Manisaspor: - 15 puan (-12 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Gaziantepspor: - 51 puan (-45 FIFA) + (-3 TFF KLK) + (-3 TFF)

2017-2018 SEZONU

Balıkesirspor: - 3 puan (-TFF KLK)

Eskişehirspor: - 3 puan (TFF KLK)

Manisaspor: -12 puan (-9 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Gaziantepspor: - 9 puan (-6 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Amedspor: - 3 puan (TFF PFDK FMT ‘Futbol Müsabaka Talimatı’ 24/1/a)

Bucaspor: - 3 puan (TFF KLK) · Kocaeli Birlik: -3 puan (TFF KLK)

Mersin İ.Y.: - 30 puan (-27 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Karşıyaka: - 6 puan (-3 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Kayseri Erciyes: - 9 puan (FIFA)

Arsinspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

2016-17 SEZONU

Eskişehirspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Elazığspor: - 6 puan (FIFA) · Denizlispor: -3 puan (TFF KLK)

Manisaspor: -3 puan (TFF KLK) · Adana Demirspor: -3 puan (TFF KLK) · Mersin İ.Y.: -3 puan (TFF KLK)

Bucaspor: - 3 puan (TFF KLK)

Kayseri Erciyes: -9 puan (-6 FIFA) + (-3 TFF KLK)

Orduspor: -9 puan (FIFA)

2015-16 SEZONU

Samsunspor: -3 puan (TFF)

Denizlispor: -3 puan (FIFA)

Kahramanmaraş: -3 puan (TFF)

Orduspor: -9 puan (FIFA)

Amedspor: -3 puan (TFF)

Ankaragücü: -3 puan (FIFA)

Bucaspor: -3 puan (TFF)

Tarsus İ.Y.: -3 puan (TFF)

Sandıklıspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

2014-2015 SEZONU

Samsunspor: -3 puan (TFF)

Kartalspor: -6 puan (TFF)

Çankırıspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Akçaabat: -3 (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Şekerspor: -3 (TFF PFDK FMT 24/1/a

2013-14 SEZONU

Siirtspor: -3 puan (TFF)

Belediye Bingöl: -3 puan (TFF)

Ünyespor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

2012-2013 SEZONU

Gebzespor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Kocaelispor: -3 puan (FIFA)

Isparta Emrespor: -3 puan (TFF)

Diyarbakırspor: -6 puan (-3 TFF) + (-3 TFF PFDK FMT 24/1/a)

Mardinspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

2011-2012 SEZONU

Sandıklıspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Kepez Belediye: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Çarşambaspor: -3 puan (TFF)

Mardinspor: -3 (TFF PFDK FMT 24/1/a)

2010-2011 SEZONU

Diyarbakırspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Malatyaspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Erzurumspor: -3 puan (TFF PFDK FMT 24/1/a)

Torbalıspor: -3 puan (TFF)

2009-10 SEZONU

Erzurumspor: -6 puan (-3 FIFA) + (-3 TFF PFDK FMT 24/1/a)Erzurumspor: -6 puan (-3 FIFA) + (-3 TFF PFDK FMT 24/1/a)