Şenol Güneş'ten Nihat Özdemir'e: "Siz ne takdir ederseniz benim için uygundur"

A Milli Futbol Takımı’nda beklenen oldu ve teknik direktör Şenol Güneş’le yollar ayrıldı. Son dönemde 2020 Avrupa Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde yaşanan başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Güneş’in, 6-1’lik Hollanda maçı sonrası söylediği, “Buraya gelmem için bana yalvardılar” sözü büyük yankı yaratmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün Şenol Güneş’le son kez bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Güneş görüşmede, “Siz ne takdir ederseniz, nasıl uygun görürseniz, benim için tamamdır” dedi. Bu sözlerin ardından Özdemir, ayrılık kararını deneyimli teknik adama bildirdi ve bugüne dek verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Özdemir-Güneş görüşmesinde tazminat gibi maddi konular herhangi bir şekilde konuşulmadı.

İkinci dönem 2.5 yıl sürdü

TFF Yönetim Kurulu’nun kararı resmi sitede şu şu ifadelerle duyuruldu: “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan

sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.”

A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında göreve gelen Güneş yönetiminde ay yıldızlı ekip, 25’i resmi, 7’si özel olmak üzere toplam 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik alırken, 55 gol attı, 40 gol yedi.

ŞEYTANi DÜZEN BANA YAPTIĞINI BAŞKALARINA DA YAPAR!

Bir önceki yazımızda “Şenol Güneş ya özür dilemeli ya da istifa etmeli” demiştik. Gerekçemiz ne yaşanan 6-1’lik hezimet, ne de oynanan futbolla ilgiliydi; tamamen, hocanın müsabaka sonrası canlı yayında söylediği “Buraya gelmem için bana yalvardılar” sözleriydi. Çünkü herkes gibi bize göre de, buradaki ‘yalvaran taraf’tan kasıt o günkü karar vericilerdi. Yani göreve getirenler. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, devlet büyükleri v.s.

Ama yanılmışız...

“Yanılmışız” diyorum çünkü lafın sahibi Şenol Güneş hocamız öyle söylemiyor; “Asla ve asla böyle bir şey söz konusu değil Tahir” diyor.

ŞiMDi ‘DEFOL GiT’ DiYENLER ZAMANINDA BANA YALVARANLARDI

Dün saat 12.00 sularıydı. Şenol hoca aradı, yaklaşık 40 dakikalık bir telefon sohbetimiz oldu. Milli takım ile yolların ayrılmasından dakikalar önce diyebilirim. Belki de milli takım teknik direktörü olarak yaptığı son telefon görüşmesi... Sonrasında sayın Nihat Özdemir’le yaptığı görüşme hariç...

BU TOPLUM BiZE ADETA YALVARDI

Yaklaşık 30 yıla aşkın bir tanışıklığım, dostluğum olan Şenol hoca bir hayli dolu ve dertliydi. “Tahir, seni gazeteci olduğun için değil, arkadaşım olduğun için aradım ve bir yanlışı düzeltmek istedim” diyerek başladı konuşmaya.

“Yalvardılar” sözüyle kast ettiği kişilerin, benim ve tüm toplumun algıladığı üzere o gün ona göreve getirenler olmadığını belirtip şu açıklamayı yaptı:

“Aslında soruyu da alırsanız, bunun bu kişiler için söylenmediğini anlarsınız. Bugün medyanın büyük bir bölümü dâhil belki birkaç kişi vardır bilmiyorum, bu toplum göreve gelmemiz için bize adeta yalvardı. Genel bir arzu ve istek vardı. Hatırlayın ben o zaman Beşiktaş’tan ayrılamayacağımı söylemiştim. Ben bunu bugün bana ‘Defol git, istifa et’ diye söyleyenlere ve yazanlara diyorum. Zamanında bana ‘ne olur gel’ diye yalvaran taraf olduklarını hatırlatıyorum.”

BAŞARISIZ OLABiLiRiM AMA ASLA AHLAKSIZ OLMAM

Şenol Güneş sözlerine, “Maalesef yensen de yenilsen de düzen değişmiyor. Ben başarılı olurum veya başarısız olurum ama asla ahlaksız olmam. Kimin arkadan ne tezgahlar çevirdiğini biliyorum. Ya bırakın onu sizin almamanız gerekirken soyunma odasına aldığınız aileden gördüğünüz kişi yüzünüze başka arkanızdan başka şeyler konuşabiliyor” diye devam etti.

TEKNiK DiREKTÖRÜ, OYUNCUYU DEĞiL FUTBOL KÜLTÜRÜNÜ DEĞiŞTiRMELiYiZ

Güneş, içindekileri dökerken, konuşmasının arasına girip, “Hocam bu ‘şeytani düzen’ sözüyle kast ettiğiniz kişiler hakkında kamuoyunda oluşan algı doğru mu?” sorusunu yönelttim. Bakın nasıl cevap verdi:

“Bunlar 1-2 kişiyle sınırlı değil. Çok var. Aslında o gün bu topa girmeyecektim ancak futbolcularım baktım bu işe girişecekler, ben onları engelleme adına gündeme getirdim. Çünkü içlerine, soyunma odasına giren bir kişiydi bu arkadaş. Evet maç sonrası arkadaşlar bazı yorumları gösterdiler bana.

EĞiTiM ŞART

Belki zamanlama açısından yanlış oldu ama biz bu düzeni değiştirmedikçe ben gitmişim, o gelmiş hiç önemli değil. Bana yaptıklarını başkalarını da yaparlar, yaptılar da. Getirirken yalvarıyorsun aldıktan sonra hakaret ediyorsun. Bizim hocayı, futbolcuları filan değil, anlayışımızı, futbol kültürümüzü değiştirmemiz lazım. Bu da eğitimle oluyor. Dikkat ediyorum göreve geldikten bir yıl sonra belli bir kesim tarafından para pulla yıpratılmaya çalışıldım. Söylediklerimi o kesim başka yerlere çekti.”

4 MAÇLIK GEÇiCi HOCA FORMÜLÜ AĞIR BASIYOR

A Milli Takım’da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktör arayışı başladı. TFF’de şu an için ‘Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maç için geçici bir hoca getirme’ formülü ağır basıyor. Bu isim büyük olasılıkla yabancı olacak. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek. Yerli adaylar arasında ise Mustafa Denizli, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.