Son Dakika Haberi... Samet Aybaba'dan Milli Takım açıklaması! Şenol Güneş sonrası...

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adamın yerine gelebilecek isimlerden biri olduğu belirtilen Samet Aybaba, konuyla ilgili açıklama yaptı.

NTV Spor'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur." dedi.

Aybaba sözlerini "Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" ifadeleriyle tamamladı.