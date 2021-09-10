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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Samet Aybaba'dan Milli Takım açıklaması! Şenol Güneş sonrası...
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Samet Aybaba'dan Milli Takım açıklaması! Şenol Güneş sonrası...

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Son Dakika Haberi... Samet Aybaba'dan Milli Takım açıklaması! Şenol Güneş sonrası...

A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından gündeme gelen isimlerden biri olan Samet Aybaba'dan önemli açıklamalar geldi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adamın yerine gelebilecek isimlerden biri olduğu belirtilen Samet Aybaba, konuyla ilgili açıklama yaptı.

NTV Spor'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur." dedi.

Aybaba sözlerini "Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" ifadeleriyle tamamladı.

Son dakika: Milli Takımda Şenol Güneş resmen dönemi bitti Nihat Özdemirden yeni teknik adam açıklaması...
Son dakika: Milli Takım'da Şenol Güneş resmen dönemi bitti! Nihat Özdemir'den yeni teknik adam açıklaması...
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