Kitaba göre Ali Koç da Bilecik de cezayı hak etti

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç çıktı,“Federasyona söylüyorum; sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum, sadece durum tespiti yapıyorum” dedi. Ancak Futbol Federasyonu çıktı ve “Hayır cezayı hak ettin” diyerek Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’u cezalandırılması adına Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti... Peki kim haklı?

KOÇ DA HAKLI TFF DE

Elbette Sayın Koç’u ceza istemiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk eden Türkiye Futbol Federasyonu. Ha Sayın Ali Koç haksız mı? O da haklı. Çünkü TFF Yöneticileri’nin genel kurulda ahlaksızlıkla suçlanmasının (bizzat kendisi tarafından) keza yine rakip yöneticilerin TFF kurullarını düşmanlıkla ve çıkarla itham edilmesinin o TFF hukukçuları tarafından es geçildiği yerde Sayın Koç’un şu sözlerinden dolayı “Bana ceza veremezsiniz” demesi normal. Kısacası bu ve benzeri birçok emsale göre Sayın Koç da haksız değil.

TALiMAT HERKESE EŞiTSE...

Ama gel gör ki; Ali Koç’un Trabzonspor maçı sonrası hem stat kapısında hem de megafon eşliğinde havalimanında yaptığı açıklamalar bal gibi cezayı gerektiren ifadelerdir. En basitinden “12 kişiye karşı oynadık” demek, “Bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya ne hakları var?” ve “Hakem mimikleriyle tuttuğu takımı belli eder mi?” tarzı söylemleri. Bu talimat herkese eşit uygulanacaksa, bu söylerden Sayın Koç’a ceza çıkar.

KARARLARIN KILIFI HAZIR

Tabii TFF yargı organları hepimizin malumu. Çok da kitaba bağlı değiller. Kararları daha çok keyfi ve durumdan vazife çıkartır cinsinden. Örnek mi? İşine gelene ceza, işine gelmeyene “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihadları göz önüne alarak kullanılan ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu bu sebeple ceza tayinine yer olmadığı...” kılıfı!

TAHKiM GELENi AFFEDiYOR

Kılıf mı yok onlarda! Onun için pek güvenmiyorum ve cezayı da önceden kestiremiyorum. Yanlarında kitabı getirirlerse Koç’un en az 21 gün hak mahrumiyeti ve artı para cezası var. 45’i de bulabilir. Keza Başkan Vekili Erol Bilecik için onun da bir 21 günü var gibi görünüyor. PFDK bugün karar verecek. Benim tahminim ceza çıkacağı yönde. Tabii bunun bir de Tahkim Kurulu ayağa var ki orası tam bir ‘af kurulu’. Geçen sezonun mayıs ayınnda buldukları (!) AiHM kriterlerinden bu yana PFDK’dan gelenleri affediyorlar.

ALTAY’I TEMSiLCi YAKTI

Bizim işimiz emsallere ve kitaba göre konuşmak ve yazmaksa, Fenerbahçe Başkanı Sayın Koç da Sayın Bilecik de cezayı hak etmişlerdir. Bu arada kaleci Fenerbahçeli Altay ve Samuel’in ceza alması da kaçınılmazdır. Zaten bunu olayın ilk dakikasında “Koç, Altay ve Samuel’e sevk yolda” diyerek bunun cezalık bir durum olduğunu ortaya koymuştuk. Altay’la ilgili vereceğimiz dip not, sevk delili taraftarın çektiği görüntü değil temsilci raporu.