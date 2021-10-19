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Fenerbahçe'de 4 isim PFDK'ya sevk edildi

#Fenerbahçe#Pfdk#Altay Bayındır
Fenerbahçede 4 isim PFDKya sevk edildi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik ve Altay Bayındır, sportmenliğe aykırı hareketten, Osayi-Samuel ise sosyal medyada hakaretten PFDK'ya sevk edildi.

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TFF'den yapılan açıklama şöyle:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.10.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 16.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu RUUD JORGE BOFFIN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 16.10.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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#Fenerbahçe#Pfdk#Altay Bayındır

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