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Fenerbahçe disiplinde! En ağır ceza Bright Osayi-Samuel’e...

#Fenerbahçe#PFDK#Bright Osayi-Samue
Fenerbahçe disiplinde En ağır ceza Bright Osayi-Samuel’e...
Süleyman Arat

Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik, Altay ve Samuel PFDK’ya sevk edildi.

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Altay sportmenliğe aykırı hareketten 1-3 maç ceza alacak. “Sakın bana ceza vermeyin” diyen Koç ise 21-60 gün hak mahrumiyeti ile karşı karşıya. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeden sevk edilen Samuel ise 3-7 maç ile cezalandırılabilir.

Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor maçından sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Erol Bilecik ile futbolcular Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Koç, bilecik ve Altay, Futbol Disiplin Talimatı’nın ‘Sportmenliğe Aykırı Hareket’ başlıklı 36. maddesinden disipline gönderildi.

O PAYLAŞIM BAŞINI YAKTI

Maçın ardından soyunma odasından “Türk hakemleri b*k gibi, tüm keyfimi kaçırdılar” paylaşımı yapan Samuel ise ‘Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit Ve Tükürme’ başlıklı 41. maddeden PFDK’ye verildi.

· Disiplin Talimatı’nın 36. maddesine göre Altay açıklamaları nedeniyle 1-3 maç ceza alacak.

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KOÇ ‘SAKIN’ DEDi AMA 

“Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada saygısızlık ve terbiyesizlik etmiyorum, durum tespiti yapıyorum. Hepimizin yaptığı bir durum tespiti. Federasyon başkanının da çoğuna katıldığını düşünüyorum” diyen Ali Koç ise 21-60 gün arasında hak mahrumiyeti ve 25 bin-135 bin TL arasında para cezası ile karşı karşıya. Erol Bilecik
de başkanla aynı maddeye göre ceza alacak.

EN AĞIR CEZA SAMUEL’E

Bright Osayi-Samuel ise eyleminin müsabaka görevlilerine yönelik olması nedeniyle 41. maddeye göre 3 ila 7 müsabakadan men cezası alma tehlikesi ile karşı karşıya.

· Sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edilen Fenerbahçe Kulübü’ne de eylemin resmi internet sitesinden gerçekleşmesi nedeniyle 100 binden 300 bin TL’ye kadar para cezası kesilecek.

· Trabzonspor Kulübü de F.Bahçe maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

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#Fenerbahçe#PFDK#Bright Osayi-Samue

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