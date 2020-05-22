İşte küme düşme istemeyen 7 kulüp!

Şükür sonunda; Süper Lig’le ilgili kriz, Covid-19’un ülke futbolumuzda en çok etkilediği 7 kulübümüzün(!) ligin oynanmasına onay vermesiyle çözülmüş oldu. Açıkçası kimse onlardan böyle hızlı bir dönüş beklemiyordu! Çünkü hemen hemen hepsi, yaklaşık son bir aylık süreçte yaptıkları açıklamalarla, ortaya koydukları sorularla ‘sağlık açısından’ bu ligin ‘oynanmaması’ gerektiğini söylüyorlardı. Peki, şimdi ne oldu da, ‘pandemiyi’ gerekçe göstererek, “Bu lig oynanamaz” diyen bu kulüplerimiz, bir anda ‘oynayabiliriz’e döndüler? Sanırım, toplantıya ‘oynanamaz’ görüşüyle gelip ‘oynayabiliriz’ görüşüyle ayrılan bu 7 kulübümüz için, toplantı sırasında virüsten ‘onlara bulaşmayacağız’ garantisi filan alınmış olsa gerek! Bunun başkaca bir izahı olabilir mi? Çünkü onlar için önemli olan sağlıktı ya... Hiçbir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını söylüyorlardı ya? Sık sık canlı yayınlara bağlanarak, medyada yer alarak... Demek ki bunların hepsi yalanmış... Dürüst değillermiş... Samimi değillermiş... Gördük ki dertleri ‘sağlık’ değil ‘çıkarlarıymış!’ Ve bunu da TFF’ye verdikleri o önerge ‘karşılığı’, ‘oynanamaz’dan ‘oynanabilir’e manevra yaparak(!) cümle âleme göstermiş oldular.

Futbolumuzun 'Komedi Dans Grubu'

Peki, kim mi bunlar? Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Malatyaspor ve Rizespor. “Ligi oynayalım ama küme düşme olmasın” teklifini yapan futbolumuzun hiç gelişememiş 7 ‘cüceleri!’ ‘Komedi Dans Grubu’ da diyebiliriz onlara, komik oldukları için. Mümkün müdür böyle bir şey, Allah aşkına? Küme düşmenin olmayacağı bir ligde bu zihniyetteki adamların liderlik ettiği bu takımlardan(!) ne beklersiniz? Adil ve dürüst bir ligden bahsedilebilir mi?.. Nasıl bir kafadır bu?

'Peki gerekçeniz ne?' diye soran olmadı mı?

Böyle bir talebin sağlıkla ne ilgisi vardır? Merak ediyorum... Acaba bu önergeyi veren kulüplere biri de o toplantıda ‘Peki, gerekçeniz ne arkadaşlar?’ diye sordu mu? Öyle ya... “Acaba pandemi konusunda diğer 11 takımdan bu 7 takımı ayıran fark nedir” diye? Belki de bu kulüplerin gerekçeleri, bağışıklık sistemi ‘zayıf insanlara’ etkisi yüksek olan bu virüsün küme düşme korkusu yaşayan ‘zayıf takımlarda’ da etkili olabileceği varsayımlarıdır! ‘Zayıf’ oldukları için belki de diğerlerine oranla kendilerini risk grubunda görmüş olmalarındandır. Ne dersiniz?

Fenerbahçe'nin sürpriz desteği

Vallahi insan bunu teklif ederken utanır, yüzü kızarır: “Tamam oynayalım ama küme düşme olmasın!” İşin üzücü olan bir başka boyutu da öğrendiğim kadarıyla Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil’in o toplantıda bu önergeye destek vermeleri... İlginç. Buna karşılık Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun önergeye şiddetle karşı çıkıp bu kulüplere ‘gereğini’ sert sözlerle söylemesi ve toplantıda bu yüzden belli bir süre gerginlik yaşanması... Kim ne derse desin, bu saçma ve ‘gündeme alınıp incelenmesi’ bile abes olan önerge, bugün ülkenin yaşadığı pandemi sıkıntısından çıkar elde etme anlayışından başka bir şey değildir.

Temmuzda starta hayır

Yine toplantıda yaşanan bir başka tartışma da TFF’nin 12 Haziran startı ile ilgili aksi bir durum yaşanması halinde ellerinde olan 25 Temmuz’a kadar ligi başlatma senaryosuna “Temmuz’da asla olmaz” görüşüyle bazı kulüplerin karşı çıkması olmuş. Bu kulüpler 12 Haziran startının en fazla iki hafta ötelenmesine onay vermiş.

Ağaoğlu ile Fatih Saraç ve Mete Düren gerginliği

Her ne kadar toplantıyla ilgili verilen görüntü gülücük dağıtsa da yaşanan tartışmalar başkanlar arasında gerilime neden olmuş. Örneğin Kasımpaşa temsilcisi Fatih Saraç ile Ahmet Ağaoğlu’nun tartışması, meslektaşlarının araya girmesiyle sonlanabilmiş. Keza aynı şekilde 7 kulübün önergesiyle bir hayli gerginleşen Ağaoğlu’nun, Mete Düren ve Ömer Taşer’in yardımcısı ile girdiği sert tartışmanın bastırılması da pek kolay olmamış.

2 senelik yayın ihalesi tehlikede!

Bu sezonun alacaklarının ödemesi konusunda yaşanan krizin üzerine yayıncı kuruluşun kalan iki sezonu mevcut şartlarda sürdürmek istemediğini bildirmesi Türk futbolunu yeni bir yayın krizinin arifesine getirmiş. Digitürk’ün martta ödenmeyen taksidi sezon başı ödenen %25’lik avansa sayarak ‘Geciken bir şey yok’ demesi kulüpleri fena kızdırmış. Hatta yaygın dedikodu, yayıncı kuruluşla 2020-21 öncesi yolların ayrılacağı.

Nur topu gibi bir krizimiz daha oluyor

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki bu son toplantı her ne kadar şu küme düşme kaldırılsın muhabbeti ile ön plana çıksa da, aldığım bilgi, zirvede enteresan gelişmelerin yaşandığı yönünde. Bunlardan biri; Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu’nun müsabakaların başlamasından sonra yaşanacak herhangi olumsuz bir gelişme sonrası, ligin tamamlanamaması halinde, sezonun bugünkü mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiği yönündeki tezi ve bunun 12 Haziran öncesi TFF tarafından deklare edilmesi talebiymiş. Ağaoğlu’nun, “Başladık, iki-üç hafta sonra aksi bir karar alındı, o sıra puan durumunda yerler değişti. Bu sezon, o son haliyle değil bugünkü mevcut haliyle tescil edilebilir” görüşünün altını ısrarla çizmiş. Kısacası talep, kalan 8 maçla ilgili yeni bir statünün yazılması. Sanki bu da şimdiden ciddi bir kaosun habercisi gibi duruyor.