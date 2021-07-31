Cicaldau konusunda haberler kötü!

Romanya'da yaşayan Türk antrenör Yüksel Yeşilova, Galatasaray'ın yeni transferini anlattı.
G.Saray’ın flaş transferi Alexandru Cicaldau... Açıkçası ‘ülke=maliyet’ açısından dikkat çekici transfer oldu. Aynı zamanda merak uyandıran da. Adı sanı pek duyulmamış 24 yaşında gelecek vadeden eden bir oyuncu. Ve sadece bonservisine sayılacak miktar 6.5 milyon Euro. Hem de G.Saray’ın şu ekonomik durumunda. Ve pandeminin futbol ekonomisini alt üst ettiği böyle bir zamanda. Önünü görmenin kestirilemediği yatırımların rafa kalktığı bir durumda.
Ne diyeyim herkes gibi benim de içime bir kurt düştü. Geçmişteki yaşanmışlar kolay kolay unutulmaz işte. Hele hele bunun içinde Romanya varsa. Becali, Popescu varsa... Normal değil mi sizce, kaygılanmamız?
Cicaldau’nun yetenekleriyle ilgili yazılanlar, çizilenler umut verici. G.Saray teknik kadrosunun görüşü de. Umarız öyle de çıkar...
Ama dedik ya uyruk Rumen ve transferin kahramanları da o malum isimler olunca tedirgin olmamak mümkün değil. Bizler kafamızdaki bu soru işaretlerine mutlaka bir cevap bulmalıydık. Hem de en sağlam yerden. Ve nitekim onca arayış ve çaba sonunda kaynak konusunda 12’den vurduk diyebilirim.
Evet bizi bu konuda en doğru ve en sağlıklı bir şekilde aydınlatacak olan kimse futbol hayatının neredeyse üçte ikisi Romanya’da geçen UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Yüksel Yeşilova hocaydı. Yuri Semin, Gigi Multescu ve Dorinel Munteanu gibi hocalarla çalışmış, Rumen futbolunun üç büyükleri Steau, Rapid ve D.Bükreş’te görev yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bugüne kadar Romanya’da 12 farklı takımda görev yapmış bir dönem Türkiye’de de hocalık yapan Yüksel Yeşilova.
Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Aradık biraz hasbihal ettikten sonra konuya girdik. Romanya’daymış.“Cicaldau transferine ne diyorsun, Romanya’da nasıl karşılandı, tanıyor musun?” dediğimde başladı anlatmaya:
"ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK ZEKİ AMA TÜRKiYE İÇİN YANLIŞ BİR TERCİH"
“Evet, iyi, yetenekli ama o paralar inanılmaz. Hagi’nin akademisinden beri çok iyi tanıdığım da bir oyuncu. Çok zeki, ayakları kadar kafası da iyi. İyi ama bana göre Türkiye onun için yanlış bir tercih. Başarılı olması bana göre zor. Çünkü Türkiye’de sert ve baskılı, presli bir oyun oynanıyor. Bu çocuğun iki dezavantajı var. Biri ağır olması diğeri de Hagi gibi topu ayağından klas şekilde çıkarmaya çalışması. Buna Türkiye'de müsaade etmezler. Yetenek, akıl, zeka bir yere kadar.
"HERKES ŞOK OLDU"
“Peki 6.5 milyon Euro çok mu abartı?” dediğimde hocanın sesi değişiyor “Vallahi benim gibi burada herkes şok oldu diyebilirim. Onun için çok ama çok büyük para bu. Bu paranın yarısına onun ayarında 3-4 oyuncu alabilirsiniz. Bu işte bir anormallik olduğunu düşünüyorum” “Nasıl hocam?” deyince başlıyor dökülmeye...
"İŞİN İÇİNDE CRAIOVA, BECALI VE POPESCU VARSA KUŞKULANIRSINIZ"
“Vallahi işin içinde Craiova kulübü bir de Becali ve Popescu varsa kuşkulanırsınız. Yıllar önce başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Ben Mersin İdman Yurdu 1. Lig’deyken teknik direktörüydüm. O dönem G.Saray’a gelen Stancu’yu biz transfer ediyorduk. 300 bin dolara anlaştık ve kulübün futbol şube sorumlusuyla onu almaya gittik. Gittiğimizde kulübü fiyat artırarak 350 bin dolara çıkardı. Oradaki çevremle aradaki 50 bin doları da toparladık tam imza atacağız Craiova ‘Oyuncuda benim de hakkım var. Biz de 50 bin dolar isteriz, yoksa imza vermeyiz’ deyince yönetici arkadaşımız kızdı ve kulübü terk ettik. Masadan kalktık. Sonra o oyuncu G.Saray’a 6 milyon dolara filan transfer oldu. Evet bu yaşandı, olayın kahramanları hayatta. Dahası bu ülkede G.Saray’a Tamas’ı getirenler dönüşte havaalanında 1 milyon Euro ile yakalandı."
"ONLARI BEN KAN EMİCİ DRAKULA'YA BENZETİYORUM"
Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, kulüplerimizin simsarların eline düşmesinden parçalanmasından endişe ediyorum. Romanya’daki bazı futbol simsarlarını da iyi tanıyorum. Bazılarını Türk futbolu iyi bilir tanır. Onları ben Vlad’a o kan emici Drakula’ya benzetiyorum. Geçmişte birçok transferde olduğu gibi kulüplerimizin kanını emsinler istemiyorum. Umarım Cicaldau transferinin altından geçmişteki gibi öyle skandal işler çıkmaz. Umarım Galatasaray bu oyuncuya verdiğinin karşılığını fazlasıyla alır. Dediğim gibi bu çocuk yetenekli ve zeki bir oyuncu. Ama birçok oyuncu yanlış ülke ve takım seçiminden, gelişimini tamamlayamadan bu yaşlarda kaybolup gitti. Umarım bu onlardan olmaz.
"HAGI GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORSA COMAN VE MAN'I NİYE ÖNERMEZ"
Eğer Hagi, G.Saray’ı o kadar seviyor, o kadar iyiliği için uğraşıyorsa neden 1-2 yıl önce Dennis Man’ı veya Florinel Coman’ı önermedi. Bu iki futbolcuyu transfer etmiş olsaydı G.Saray iyi transfer yaptığından dolayı tebrik edilir, kimse de kritik yapmazdı. Acaba menfaatleri olmadığından mı bu isimler önerilmedi?”
Açıkçası Yüksel hocanın geçmişten verdiği örnekler açtığı defterler bizim kuşku ve kaygılarımızı iyice artırdı. “Hocam bunları yazmamız da bir sakınca var mı?” dedik “Hayır, yazabilirsiniz” dedi. Cicaldau konusundaki soru işaretlerimi giderdim gidermesine ama ben o Stancu transferinde takılı kaldım. Umarım o transferin kahramanları bu işe bir açıklık getirir.
Cicaldau konusunda haberler kötü!
Romanya'da yaşayan Türk antrenör Yüksel Yeşilova, Galatasaray'ın yeni transferini anlattı.
G.Saray’ın flaş transferi Alexandru Cicaldau... Açıkçası ‘ülke=maliyet’ açısından dikkat çekici transfer oldu. Aynı zamanda merak uyandıran da. Adı sanı pek duyulmamış 24 yaşında gelecek vadeden eden bir oyuncu. Ve sadece bonservisine sayılacak miktar 6.5 milyon Euro. Hem de G.Saray’ın şu ekonomik durumunda. Ve pandeminin futbol ekonomisini alt üst ettiği böyle bir zamanda. Önünü görmenin kestirilemediği yatırımların rafa kalktığı bir durumda.
Ne diyeyim herkes gibi benim de içime bir kurt düştü. Geçmişteki yaşanmışlar kolay kolay unutulmaz işte. Hele hele bunun içinde Romanya varsa. Becali, Popescu varsa... Normal değil mi sizce, kaygılanmamız?
UMARIM KATKI VERİR
Cicaldau’nun yetenekleriyle ilgili yazılanlar, çizilenler umut verici. G.Saray teknik kadrosunun görüşü de. Umarız öyle de çıkar...
Ama dedik ya uyruk Rumen ve transferin kahramanları da o malum isimler olunca tedirgin olmamak mümkün değil. Bizler kafamızdaki bu soru işaretlerine mutlaka bir cevap bulmalıydık. Hem de en sağlam yerden. Ve nitekim onca arayış ve çaba sonunda kaynak konusunda 12’den vurduk diyebilirim.
Evet bizi bu konuda en doğru ve en sağlıklı bir şekilde aydınlatacak olan kimse futbol hayatının neredeyse üçte ikisi Romanya’da geçen UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Yüksel Yeşilova hocaydı. Yuri Semin, Gigi Multescu ve Dorinel Munteanu gibi hocalarla çalışmış, Rumen futbolunun üç büyükleri Steau, Rapid ve D.Bükreş’te görev yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bugüne kadar Romanya’da 12 farklı takımda görev yapmış bir dönem Türkiye’de de hocalık yapan Yüksel Yeşilova.
Görüşmeyeli uzun zaman olmuştu. Aradık biraz hasbihal ettikten sonra konuya girdik. Romanya’daymış.“Cicaldau transferine ne diyorsun, Romanya’da nasıl karşılandı, tanıyor musun?” dediğimde başladı anlatmaya:
"ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK ZEKİ AMA TÜRKiYE İÇİN YANLIŞ BİR TERCİH"
“Evet, iyi, yetenekli ama o paralar inanılmaz. Hagi’nin akademisinden beri çok iyi tanıdığım da bir oyuncu. Çok zeki, ayakları kadar kafası da iyi. İyi ama bana göre Türkiye onun için yanlış bir tercih. Başarılı olması bana göre zor. Çünkü Türkiye’de sert ve baskılı, presli bir oyun oynanıyor. Bu çocuğun iki dezavantajı var. Biri ağır olması diğeri de Hagi gibi topu ayağından klas şekilde çıkarmaya çalışması. Buna Türkiye'de müsaade etmezler. Yetenek, akıl, zeka bir yere kadar.
"HERKES ŞOK OLDU"
“Peki 6.5 milyon Euro çok mu abartı?” dediğimde hocanın sesi değişiyor “Vallahi benim gibi burada herkes şok oldu diyebilirim. Onun için çok ama çok büyük para bu. Bu paranın yarısına onun ayarında 3-4 oyuncu alabilirsiniz. Bu işte bir anormallik olduğunu düşünüyorum” “Nasıl hocam?” deyince başlıyor dökülmeye...
"İŞİN İÇİNDE CRAIOVA, BECALI VE POPESCU VARSA KUŞKULANIRSINIZ"
“Vallahi işin içinde Craiova kulübü bir de Becali ve Popescu varsa kuşkulanırsınız. Yıllar önce başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. Ben Mersin İdman Yurdu 1. Lig’deyken teknik direktörüydüm. O dönem G.Saray’a gelen Stancu’yu biz transfer ediyorduk. 300 bin dolara anlaştık ve kulübün futbol şube sorumlusuyla onu almaya gittik. Gittiğimizde kulübü fiyat artırarak 350 bin dolara çıkardı. Oradaki çevremle aradaki 50 bin doları da toparladık tam imza atacağız Craiova ‘Oyuncuda benim de hakkım var. Biz de 50 bin dolar isteriz, yoksa imza vermeyiz’ deyince yönetici arkadaşımız kızdı ve kulübü terk ettik. Masadan kalktık. Sonra o oyuncu G.Saray’a 6 milyon dolara filan transfer oldu. Evet bu yaşandı, olayın kahramanları hayatta. Dahası bu ülkede G.Saray’a Tamas’ı getirenler dönüşte havaalanında 1 milyon Euro ile yakalandı."
"ONLARI BEN KAN EMİCİ DRAKULA'YA BENZETİYORUM"
Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, kulüplerimizin simsarların eline düşmesinden parçalanmasından endişe ediyorum. Romanya’daki bazı futbol simsarlarını da iyi tanıyorum. Bazılarını Türk futbolu iyi bilir tanır. Onları ben Vlad’a o kan emici Drakula’ya benzetiyorum. Geçmişte birçok transferde olduğu gibi kulüplerimizin kanını emsinler istemiyorum. Umarım Cicaldau transferinin altından geçmişteki gibi öyle skandal işler çıkmaz. Umarım Galatasaray bu oyuncuya verdiğinin karşılığını fazlasıyla alır. Dediğim gibi bu çocuk yetenekli ve zeki bir oyuncu. Ama birçok oyuncu yanlış ülke ve takım seçiminden, gelişimini tamamlayamadan bu yaşlarda kaybolup gitti. Umarım bu onlardan olmaz.
"HAGI GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORSA COMAN VE MAN'I NİYE ÖNERMEZ"
Eğer Hagi, G.Saray’ı o kadar seviyor, o kadar iyiliği için uğraşıyorsa neden 1-2 yıl önce Dennis Man’ı veya Florinel Coman’ı önermedi. Bu iki futbolcuyu transfer etmiş olsaydı G.Saray iyi transfer yaptığından dolayı tebrik edilir, kimse de kritik yapmazdı. Acaba menfaatleri olmadığından mı bu isimler önerilmedi?”
Açıkçası Yüksel hocanın geçmişten verdiği örnekler açtığı defterler bizim kuşku ve kaygılarımızı iyice artırdı. “Hocam bunları yazmamız da bir sakınca var mı?” dedik “Hayır, yazabilirsiniz” dedi. Cicaldau konusundaki soru işaretlerimi giderdim gidermesine ama ben o Stancu transferinde takılı kaldım. Umarım o transferin kahramanları bu işe bir açıklık getirir.