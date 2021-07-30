Son dakika transfer haberi: 'Galatasaray, Morutan ile anlaştı'

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir Rumen basınında çıkan haberlerin ardından bugün İtalya basınından transferle ilgili yeni bir haber geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Morutan'ın Galatasaray ile anlaşmaya vardığını, taraftar arasında 2026 yılına kadar bir prensip anlaşmasına varıldığı iddia etti.

MORUTAN PENALTI KAÇIRDI, BECALI GALATASARAY'I DOĞRULADI

Morutan'ın forma giydiği FCSB, dün akşam Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Shakhter Karagandy ile karşılaştı. Seri penaltı atışlarına giden mücadelede Morutan penaltı kaçırınca takımı Avrupa'ya veda etti.

Bu mücadele sonrası Rumen basınına konuştuğu iddia edilen FCSB'nin sahibi Gigi Becali; 'Çok üzüldüm, futbol topunu ısıracak durumdayım. Avrupa'dan elendiğimiz için takımdan ayrılacaklar olacak. Morutan büyük ihtimalle ayrılacak. Teklifin hangi takımdan geldiğini biliyorsunuz; Galatasaray. Penaltı kaçırdı diye ondan vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bu durum pazarlıkları da etkilemez çünkü uzun zamandır Morutan'ı takip ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY 5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ, BECALI 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Önceki gün yine Rumen basınında çıkan haberde Morutan için Galatasaray'ın 5 milyon Euro teklif yapacağı, FCSB'nin sahibi Becali'nin ise 10 milyon Euro istediği ifade edilmişti. Haberde transferin 7-8 milyon Euro civarında bir anlaşmayla bitebileceği belirtilmişti.