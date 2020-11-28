Harika frikik

Abdullah Avcı takımın başında çıktığı ikinci maçında kadroda değişiklik yapmadı. Erzurumspor ilk 11’i bu kez deplasmanda Ankaragücü karşısında da sahadaydı. Özellikle ilk devrede sıkı bir alan savunması yapan Ankaragücü’ne karşı pozisyon bulmakta zorlanan Karadeniz ekibi için farklı olan detay ise rakibe pozisyon vermeyen içeriği idi.

YARDIM ÖNEMLiYDi

Baker-Abdülkadir Parmak ikilisine ekuban’ın savunma yardımı önemliydi. Bu kadar çok koşmanın getirdiği yorgunluk zaman zaman hücumda onu etkisiz kılsa da Trabzonspor ilk devre içerisinde kalesinde heyecan dahi yaşamadı. Abdullah Avcı’nın göreve başlarken değindiği savunma problemini kısmen çözdüğünün de göstergesiydi bu durum.

Perreira’nın sağ kenardan içeriye çıkardığı pasa Nwaekeme’nin vurduğu şut ise devre sonuna kadar maçın tek pozisyonuydu. ‘İlk devre bu şekilde bitecek’ derken Abdülkadir Ömür’ün baskısında kazanılan serbest vuruşu Lewis Baker harika bir şutla gole çevirerek dengeyi konuk ekip lehine bozan taraf oldu.

POZiSYON VERMEDi

İkinci yarıya ev sahibi baskılı başladı. Börven’i çıkarıp Bolingi’yi alan Ankaragücü, rakip sahaya yerleşti fakat bu hâkimiyet pozisyon doğurmadı. Arkasından yaptığı dört oyuncu değişikliği ile beraber fizik olarak avantajlı duruma geçmesine rağmen pozisyon üretimi yine çok düşüktü.

Avcı’nın gelişiyle beraber belki de en dikkat çekici gelişim taktik disiplin konusundaki hassasiyette kendisini gösterdi. İyi bir saha içi parselasyonu ile beraber ayağa paslarla Trabzonspor hem baskıyı kırdı hem de rakibi yordu. İki maçı savunma önünde Baker-Parmak ikilisi ile oynayan Trabzonspor 180 dakika gol yemedi.

TAKTiK DiSiPLiN

Yıllar yılı net bir çapadan yoksun olmasına bağlanırdı Trabzonspor’un sürekli gol yemesi... Avcı ile beraber gördük ki, taktik disiplin olduğu vakit oyunun iki yönünü de oynayan oyuncularla da savunma yapılabiliyormuş. Hücumda üretkenlik zamanla gelecektir ama savunma becerisi şimdiden iki doksan dakikada 6 puan getirdi Trabzonspor’a.

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