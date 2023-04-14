Türk hakemliğini TFF'nin akademisi kurtaracak

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Her hafta en azından birkaç başarılı performansı alkışlardık. Hafta sonundaki 7 maçtan ne yazık ki alnının akıyla çıkan bir hakem bulamadık. VAR kararları ve çıtası ise tamamen kontrolden çıktı. Bir zamanlar “Her kritik kararda hakem mi çağrılır, Türk işi VAR’dan uzaklaşmak gerek” eleştirisinde bulunur ve IFAB protokolüne bağlı kalma gerekliliğini dile getirirdik. Bugün ise maçlarda VAR’ın müdahale etmesi için saha kenarında cenaze arabasının hazır tutulmasını ve futbolcunun ölmesini bekler boyuta geldik!

DÜNYA HAKEMLİĞİNDE DE SORUNLAR BİZE YAKIN

Her ne kadar fecaat noktasında olsak da dünya hakemliğinde de sorunlar bize yakın. Hakemlerin ve kurulların hırpalanmadan ‘kurtarma’ nedeni, Avrupa’daki futbol kültürünün hakeme bakışı. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, elit hakem seminerinde “Herkes VAR’a sırtını dayadı, hakemlik yapmayı unutur hale geldi” derken UEFA VAR sorumlusu İspanyol Carballo da “Hiçbiriniz kariyerinizi VAR’a borçlu değilsiniz. Aranızda VAR sayesinde elit hakem seviyesine yükselen oldu mu? Çok zor duruma düşerseniz VAR imdada yetişir. Hatta çok kolay çaldığınız bir penaltıya dahi müdahale etmez. Ancak size de çok basit penaltı asla çaldırmaz” açıklamalarını yaptı.

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HOWARD WEBB ÖZÜR MAKİNESİNE DÖNDÜ

Keza ya İngiltere’de olanlar? PGMOL (Profesyonel Hakem Şirketi) Direktörü Howard Webb, tam anlamıyla özür makinesine döndü! Brighton Kulübü’nden bu sezon üçüncü kez özür diledi. VAR’da çizgi çekilmeyen ofsaytlar, yanlış oyuncudan çizilenler, atlanan bariz penaltılar, gözden kaçan elle oynamalar...

HAKEM YETİŞTİRMEK HAYAL OLDU

1- Koltuk kaygısının bilimden üstün geldiği bir ülkede hakem yetiştirmek de zor. Son 23 yılda 18 MHK değişti. 1 sezon bile görevde kalması meçhul kurulların günü ve kendini kurtarma hamleleri. MHK’larla birlikte değişen ve hakem keşfetmenin ilkokulu olan İl Hakem Kurullarının önemini kavrayan var mı acaba TFF’de?

EN TEMEL HATA TECRÜBE KAVRAMININ YOK SAYILMASI

2- Süper Lig hakem kadrosundaki 29 hakemden yeni jenerasyon denilebilecek 17’sinin çarpıcı verilerine bakalım. En eskisinin TFF 1.Lig’de ilk düdüğünü 2017-18’de çalmaya başladığı tabloda, TFF 1.Lig’de kaç maç yönettikten sonra Süper Lig’e çıkarıldığını, TFF 1’de ortalama düdük sayısını ve Süper Lig’deki görev sayısını gösteren hazin bir tablo...

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TFF 1. LİG'DE 10-15 MAÇ YÖNETMEDEN SÜPER LİG'E

En temel hata, TFF 1. Lig’de 10-15 maç bile yönetmeden Süper Lig arenasına atılan hakemler olması! Ne yazık ki bunun sonucu olarak da en üst lig seviyesini kaldıramayan, stresi yönetemeyen, hakemliği oturmamış ve yükseldikten sonra gelişmeyen isimleri sahalarda görmek. Kısacası Süper Lig’de hakemlik öğretmeye çalışmak! Bu nedenle de TFF’nin hakemlik adına yaptığı tek doğru iş olan Hakem Akademisi kurulmasını önemsiyorum. Akademinin başındaki Oğuz Sarvan’ın “Bir hakem TFF 1.Lig’de en az 30 maç yönetmeden Süper Lig’e çıkarılmayacak” felsefesini de şiddetle destekliyorum.

SÜPER LİG'İ KOLAYLAŞTIRMAK HAKEMLİĞE DİNAMİT KOYUYOR

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3- Süper Lig’e yükselmenin hatta derbi yönetmenin çok kolaylaştığı, değersizleştirildiği yönetim anlayışları hakemlik mesleğine de dinamit koyuyor. Ne yazık ki yeni jenerasyon olarak çıkarılan 17 hakemden yarısı vasat! Bu haldeyken üst düzey maçları emanet etmek, derbi yönettirmek ve olağan başarısızlıklar kaliteyi sorgulatıyor.

FIFA KADROSU KALİTE SEVİYESİNİN GÖSTERGESİ

4- 7 FIFA hakeminden yatıp kalkıp Halil Umut Meler’e dev maçları emanet edip, diğerleri süs olarak kalıyorsa ülkedeki hakem kalitesinin özetidir. Haftalarca bekletilen ve bu hafta maç alan, 40 yaşında genç(!) FIFA yapılan Yaşar Kemal Uğurlu, TFF 1’de sadece 4 maç yönetip Süper Lig’de hakemlik öğretilmeye çalışılıp başarılamayan Arda Kardeşler, sadece İngilizcesi olduğu için alınan Erkan Özdamar, istikrarsızlık kelimesinin tanımı Ali Palabıyık, son maçında seviyesinin çok altında hatalar yapıp şaşırtan Abdulkadir Bitigen ve VAR’ı tanımadığı maçlarla dikkat çeken Atilla Karaoğlan... Hal böyle olunca Trabzonspor-Beşiktaş maçına da tek aday, 13 yıllık Süper Lig kadrosunda sadece 78 maç yöneten bu sezonun genelinde başarılı ismi Volkan Bayarslan kalıyor.

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EĞİTİMDEKİ TUTARSIZLIKLAR ATAMALARDAKİ ADALETSİZLİKLER

5- Tüm bu genetik etmenlere MHK’nın adaletsizlikleri ve kulüplerin sinir uçlarıyla oynayan atamalar eklenince sağlıksız bir düzen içinde sezon sonu yaklaşıyor. Eğitimlerde sarı kart denilen pozisyonlara ekran önünde kırmızı kart deniliyor. Hakemler de örnek pozisyonlarda nasıl davranacaklarını şaşırıyor.

TFF 1. LİG TECRÜBE SAYISI GÜDÜKLEŞTİ

Bu sayılar içersinde hakemlerin “üst klasman-klasman” olarak havuzdan atama yapılan dönemleri de ayırırsak iyice güdükleşen bir TFF 1. Lig tecrübe sayısı görmemiz mümkün. Çünkü Süper Lig-A-B-C klasman ayrımı olmadığı yıllarda, üst klasman havuzundaki hakem bir hafta TFF 1. Lig’e, bir hafta Süper Lig’e çıkabiliyordu. Dolayısıyla kemiksiz TFF 1. Lig tecrübe sayısı o kadar düşüyor ki. En can alıcı örnek Ali Şansalan ve Bahattin Şimşek’te görülüyor.

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5 YILDA FIFA'YA YÜKSELENLER

TFF 1. Lig’de en az sayıda maç yönetip Süper Lig’e çıkanlar listesinden son 5 senede 2 FIFA çıktı: Atilla Karaoğlan ve Zorbay Küçük.

NUMANOĞLU'NA YAZIK EDİLDİ

TFF 1. Lig’de 20- 40 arası görev alıp Süper Lig’e çıkarılanlar arasından Burak Pakkan gibi umut vadeden bir hakem çıktı. Bu kategoride olup, bunca tecrübesizliğine rağmen Süper Lig’de 8. maçında Serdar Tatlı MHK’sı tarafından Beşiktaş-F.Bahçe derbisi verilerek dipsiz kuyuya itilen Tugay Kaan Numanoğlu halen toparlayamadı, yazık edildi.

EN İYİ MESAJ CİHAN AYDIN'DAN

40’dan fazla TFF 1.Lig tecrübesine sahip olarak Süper Lig’e çıkarılan hakemler arasında ise Cihan Aydın açık ara en iyi mesajı veriyor. Kumaş güzel, iyi yönetilmesi şart. Kadir Sağlam da hızlıca kurtlar sofrasına atılarak yıpratılıyor.