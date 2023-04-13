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Bayern Münih'te Sane'ye yumruk atan Sadio Mane'nin cezası belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Bayern Münih#Sane#Mane
Bayern Münihte Saneye yumruk atan Sadio Manenin cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 18:12

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e 3-0 kaybeden Bayern Münih'te soyunma odasında takım arkadaşına yumruk atan Sadio Mane'nin cezası belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e 3-0 kaybeden Bayern Münih'te soyunma odası karışmıştı.

SANE'YE YUMRUK ATTI

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Manchester'daki maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında gerginlik yaşandı.

İki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı duyuruldu.

Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazılmıştı.

CEZASI BELLİ OLDU

Bayern Münih, takım arkadaşı Leroy SANE'ye yumruk atan Sadio Mane için kararını verdi. Alman devi yıldız futbolcuyu geçici olarak kadro dışı bıraktı.

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Alman ekibinden yapılan açıklamada Sadio Mane'nin Manchester City maçından sonraki davranışları nedeniyle, takımın Hoffenheim ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadığı belirtilirken, yıldız futbolcunun para cezası alacağı duyuruldu.

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#Bayern Münih#Sane#Mane

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