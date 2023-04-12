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Manchester City'e kaybeden Bayern Münih'te soyunma odası karıştı! Mane'den Sane'ye yumruk

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#Bayern Münih#Manchester City#Leroy Sane
Manchester Citye kaybeden Bayern Münihte soyunma odası karıştı Maneden Saneye yumruk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 19:13

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e 3-0 kaybeden Bayern Münih'te soyunma odasının karıştığı belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. City of Manchester Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını İngiliz ekibi, 27'nci dakikada Rodri'nin attığı gol ile 1-0 önde tamamladı. 70'inci dakikada Bernardo Silva ile bir gol daha bulan City, durumu 2-0'a getirdi.

76'ncı dakikada sahneye çıkan Erling Haaland, skoru 3-0'a getirdi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantajı eline geçirdi.

HAALAND FIRTINASI

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Haaland, bu sezon adeta tüm kulvarlarda fırtına estiriyor. Norveçli yıldız 39. maçında 45. golünü attı ve 51 gole direkt katkı yapmayı başardı. Bu sezon resmi maçlarda 45 gol atan Erling Haaland, tarihte bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

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Bayern Münih'İN SOYUNMA ODASI KARIŞTI

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Manchester'daki maçın ardından Sadio Mane ile Leroy Sane arasında gerginlik yaşandı.

İki oyuncunun kısa süreli ve gürültülü bir tartışma yaşadığı, bu tartışmanın devamında Sadio Mane'nin Leroy Sane'ye yumruk attığı öne sürüldü.

Leroy Sane ile tartışması esnasında Sane'nin kendisiyle konuşma biçiminden hoşlanmayan ve takım arkadaşına yumruk atan Mane'nin, diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildiği yazıldı.

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#Bayern Münih#Manchester City#Leroy Sane

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