‘Düşler tiyatrosu’ değil ‘güçler tiyatrosu’ oynanıyor

MHK’nın “bir gün bile beklemeye tahammülümüz yoktu” diyerek aldığı 8 Mart kararları...

Hakemlerin ve gözlemcilerin Tahkim’e başvurusu... Tahkim’den kararın bozulması...

MHK Başkanı’nın Tahkim kararına rağmen “hakemlere ve gözlemcilere yine de maç vermeyeceğim” açıklaması...

İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem değişim programı vasıtasıyla yasaklı hakemlere davet...

TFF Başkanvekili Mehmet Baykan’ın istifası...

TFF ile Kulüpler Birliği toplantısının yapıldığı gün Nihat Özdemir’in istifası...

TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan’ın istifaları...

Yeni federasyon yönetiminin oluşturulması... 16 Haziran seçim kararı... Ve “İsviçre Kararları”...

Türk futbolu ve hakemliği tarihi günlerden geçiyor. Nihat Özdemir’in istifasının üzerinden henüz 48 saat geçmeden yaşananlar akıllara durgunluk verici. İki haftadır TFF’de bekletilen İsviçre Futbol Federasyonu’nun Cüneyt Çakır talebi, Servet Yardımcı’nın ve Ahmet Nur Çebi’nin İsviçre’de olduğu gün birdenbire onaylandı.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

İŞ GEZİSİNE Mİ UEFA İLE GÖRÜŞMEYE Mİ GİTTİLER?

1- 5 Nisan Salı günü Servet Yardımcı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte iş gezisine mi yoksa UEFA ile görüşmek için mi İsviçre’ye gitti?

NE OLDU DA SESSiZ SEDASIZ ONAYLANDI?

2- İki haftadır TFF’de bekleyen İsviçre Futbol Federasyonu’nun dosyası, Servet Yardımcı’nın UEFA ziyaretinden sonra nasıl kabul edildi? Haftalardır sessiz kalan TFF, ne oldu da birdenbire onay verdi?

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU BiLiYOR MUYDU?

3- Bu gelişmelerden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun haberi var mıydı yoksa ona rağmen mi hayata geçirildi? MHK Başkanı’nın haberi yoksa, Servet Yardımcı’dan kendisine bir mesaj mıdır?

GELDiM, DÜZELTTiM MESAJI MI VERiLiYOR?

4- Bu onayın Nihat Özdemir’in istifası sonrasında gerçekleşmesinden dolayı Servet Yardımcı “hakem operasyonu benim işim değil, normalleşiyoruz, geldim ve düzelttim” mesajı mı vermek istiyor?

PLAN 2 KiŞiYE AiTTi Mi DENiYOR?

5- Öyleyse bu operasyon sadece Nihat Özdemir ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun planıydı mı denilmek isteniyor?

CÜNEYT ÇAKIR, KATAR’A GiDEBiLECEK Mi?

6- Cüneyt Çakır’ın İsviçre’de maç yönetecek olması, Dünya Kupası‘na gidebilmesi adına yeterli olacak mı? TFF, Türkiye’de vermediği desteği, bundan sonra sürdürecek mi?

DiĞER HAKEMLERiN DURUMU NE OLACAK

7- Cüneyt Çakır, Türk hakemliğinin dünya markası. İsviçre’nin davetiyle hakemlik kariyerine devam edebilecek ve muhtemelen Dünya Kupası’nda boy gösterebilecek. Peki 8 Mart darbesiyle somut sebep gösterilmeden gönderilen, hukuk savaşını kazanan diğer hakemlerin hakkı ve durumu ne olacak?

TEKRAR GÖREV ALABiLECEKLER Mi?

8- Eğer bu durum bir normalleşme ise mağdur olan hakem ve gözlemciler tekrar görev alabilecek mi? Yoksa gücü sadece Türkiye’deki sahipsiz hakemlere mi yetecek?

MHK, KARARDA ISRAR EDECEK Mi?

9- MHK “İsviçre’deki gelişmelerle konu bizi aştı, ancak kararımızın hala arkasındayız. Süper Lig’de uygulamaya devam edeceğiz” mi diyecek?

DURAN VE ONGUN DA BiRLiKTE GiDECEK Mi?

10- Son bir soru... Cüneyt Çakır, dünya sahnesindeki başarısında pay sahibi olan ekibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte gidebilecek mi?

FUTBOL BATAĞININ CEREMESiNi HAKEMLER ÇEKiYOR

Görüleceği üzere cevap bekleyen son derece önemli sorular var. Futbolun kalbi İngiltere’de Old Trafford Stadı için “Düşler Tiyatrosu” tanımı

yapılır. Bizde ise futbol denilince artık “Güçler Tiyatrosu” oynanıyor. Koca ülkenin futbol batağının ceremesi hakem dünyasına çektiriliyor.

ÇAKIR TFF HAKEMi OLARAK iSViÇRE’DE MAÇ YÖNETECEK

Cüneyt Çakır ve ekibi özelindeki gelişmeler sonucunda “İsviçre’nin hakemi olarak Katar’a gidecek” gibi yanlış yorumlar var. İsviçre “hakem değişim programı” kapsamında talebini TFF’ye iletti. TFF de “Hakem gönderiyoruz, ancak karşılığında hakem istemiyoruz” cevabını verdi. Yani Çakır, TFF kadrosundaki bir hakem olarak İsviçre’de görevlendirilmiş olacak...