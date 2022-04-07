UEFA'dan Türk kulüplerini ilgilendiren FFP kararı! Fenerbahçe detayı...

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İsviçre'nin Nyon kentinde biraraya gelen UEFA yetkilileri, Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlenmesini kabul etti. Buna göre FFP konusunda yeni adımlar atan UEFA, kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70’ini harcayabileceğini duyurdu.

UEFA Başkanı Ceferin imzasıyla UEFA'nın resmi sitesinden paylaşılan duyuruda, "Pandemi nedeniyle sürdürülebilir düzenlemelere ihtiyaç vardı. UEFA, kulüplerin yeni zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için yeni önlemler aldı ve kabul edilebilir sapma oranı 3 yılda 30 milyon euro yerine 60 milyon euro olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca UEFA'nın belirlediği yeni limite kulüplerin olabilmesi için 3 senede kademeli olarak azaltılacak.

Kulüplere bir parça daha esneklik sağlayan bu sınıra uyulmaması halinde, Şampiyonlar Ligi'nden puan kaybı veya küme düşme gibi sonuçlar yaratabilir.

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Fenerbahçe nefes aldı



UEFA, Finansal Fair Play'i kaldırıp, Finansal Kontrol Sistemi getirmek için çalışma gerçekleştirmişti. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), gelirlerin yüzde 90'ının kullanılması yönündeki plana destek verdi. FFP'ye uyamadığı için yaptırım tehlikesi yaşayan Fenerbahçe böylece rahat bir nefes almış oldu.

Sarı lacivertliler, UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirememiş; Başkan Ali Koç, UEFA ile bu konuyu görüşeceklerini, yeni bir yaptırımla ve anlaşmayla karşı karşıya kalabileceklerini açıklamıştı.

Fenerbahçe ile birlikte diğer büyük takımlar da dönem dönem bu tehlikeyle yüzleşmişti.

Finansal Fair Play nedir?

UEFA, Avrupa futbolunun genel mali durumunun iyileştirilmesi için FFP adıyla bilinen uygulamayı 2011 yılında başlattı. İlk olarak 2010 yılında kabul edilen sistem, UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan kulüplere uygulandı. Bu uygulama kulüplerin başta futbolculara, vergi dairelerine, diğer kulüplere olan borçları başta olmak üzere birçok mali kalemi inceleme altına aldı.

Kulüplere oyuncu satışından elde ettiği gelir kadar transfer bütçesi sınırı ve maaş sınırlandırması da bu sistem kapsamında kulüplerden isteniyor.

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UEFA, FFP kapsamında 2013 yılında kulüplerin mali gelir giderlerini başabaş dengelemek için Mali Kontrol Kurulu kurdu. Bu kurul, UEFA yarışmalarına katılan kulüplerin mali borçlarının olup olmadığını kontrol ediyor, şartları yerine getirmeyen kulüplere gerekli yaptırımları uyguluyor. UEFA yarışmalarına katılacak kulüplerin son üç yıllık mali raporları analiz edilerek değerlendirmeye alınıyor.

FFP Kuralları

Önceki FFP kuralı nasıl işliyordu. Hemen göz atalım;

Kulüpler kazandıklarından yalnızca beş milyon avro kadar fazlasını harcayabiliyordu Ancak; birçok takımın borç batağında olduğunu bilen UEFA, bu sert geçişi yumuşatmak için 2018/19 sezonuna kadar kulüplerin aşamalı olarak denk bütçe oluşturmasını sağlamak üzere bu sapma miktarını koşullu olarak;

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2013/14 ve 2014/15 değerlendirme periyotları için 45 milyon avro,

2015/16, 2016/17 ve 2017/18 değerlendirme periyotları için 30 milyon avro olarak belirledi.



Kuralların İhlali Halinde Yaptırımlar

a) Uyarı

b) Kınama

c) Para cezası

d) Puan düşürme

e) UEFA müsabakalarından elde edilen gelirlerin alıkonulması

f) UEFA müsabakalarına yeni oyuncuların kaydettirilmesinin yasaklanması

g) Kulübün, UEFA kulüp müsabakaları için A-listesi olarak kaydettirilmiş oyuncuların sosyal haklar giderlerinin toplam masrafına finansal kısıtlamalar konulması dahil UEFA müsabakalarında yer almak üzere kaydettireceği oyuncu sayısının sınırlanması

h) Kulübün sürmekte olan müsabakalardan men edilmesi veya gelecekteki müsabakalara kabul edilmemesi

i) Kulübün kazandığı şampiyonluk (unvan) ya da ödülün geri alınması

cezalarından birini verebilir[1]. Verilen cezalar genellikle vadesi geçmiş borçlar, başa baş noktasının altına düşülerek denk bütçe kuralının ihlali gibi nedenlere dayanmaktadır.

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