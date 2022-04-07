Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Luis Suarez yarışı! Transferi için temas...

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Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez için flaş bir iddia ortaya atıldı. Golcü arayışlarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğu kaydedildi.

ATLETICO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAMADI

Luis Suarez'in geleceği, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Uruguaylı yıldız, son olarak Alaves karşısında iki gol daha attı ve tüm kulvarlarda 13 golle kadronun en golcü ismi oldu.

Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Manchester City'nin 1-0 kazandığı maçta Simeone tarafından kullanılmadı. Jorge Felix, Correa ve Cunha tercih edilirken tecrübeli forvet oyuna dahil olmadı.

ANLAŞMA YAPABİLİR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, herhangi bir kulüple kontrat imzalama hakkına sahip ve bazı müzakarelere de menajeri aracılığıyla başladı.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Cyle Larin'in sözleşme sorunu ve Micht Batshuayi'nin kiralık olarak takımda bulunması sebebiyle gelecek sezon golcü transferi yapmak zorunda olan Beşiktaş ile bu sezon santrforlarından beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Suarez için istekli olduğu vurgulandı.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Luis Suarez'in menajeri, olası teklifleri öğrenmek için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temasa geçti.

VEDA ETME İHTİMALİ YÜKSEK

Tecrübeli yıldızın, Griezmann ve Cunha takviyelerinin ardından takımdaki rolünün azaldığı ve bu sebeple sezon sonunda takıma veda etme ihtimalinin yüsek olduğu belirtildi. Bu şartlarda Türkiye'nin onun için uygun bir durak olabileceği vurgulandı.

ŞAMPİYONLUKTA KİLİT İSİM

2020 yazında Barcelona'dan Atletico'ya imza atan yıldız golcü, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Suarez 32 lig maçında 21 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

500'DEN FAZLA GOL

Kulüp ve milli takım kariyerinde toplam 824 maçta forma giyen Suarez, 505 gole imza attı ve 277 asist yaptı.

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FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SANTRFORLARI NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon santrfor bölgesinde forma giyen Serdar Dursun, Mergim Berisha ve Enner Valencia ligde toplam 17 gol kaydetti.

Serdar 9 golle en skorer isim olurken Valencia ve Berisha 4'er gol attı.

Beşiktaş'ta ise Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'ın ligdeki gol sayıları 13 oldu. Bunlarınm 12'sini Belçikalı santrfor kaydetti.