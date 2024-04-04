Kongreye damga vuran yanlış

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Ligden çekilme kararı için genel kurul üyelerini topluyorsanız, bunu oylarsınız. Genel kuruldan yetkiyi alırsınız, kullanıp kullanmamak artık sizin inisiyatifinizde olur. Ama bu yapılmadı. Tam aksine, ligden çekilme kararının mümkün olmadığı bizzat başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Zaten bu açıklamayla kongrenin tüm heyecanı bitti. Öyle ki üyeler, konuşmacılara bile tahammül edemez hale geldi.

Fenerbahçesiz bir lig ve Fenerbahçesiz bir Türkiye düşünülemez. Düşünülemez çünkü Fenerbahçe sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri.

Bu bir abartı ya da güzelleme değil. Kelimenin tam anlamıyla bir gerçek. Faaliyet gösterdiği hemen tüm branşlarda sadece yurt içinde değil, yurt dışında da iddiasını sürdüren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen bir spor abidesi Fenerbahçe. Bu ön kabulle birlikte izledim önceki günkü genel kurulu. Ve takdir edersiniz ki, bir sporsever olarak, değil Fenerbahçe’nin ligden çekilmesini, ligden çekilme gibi bir sözün telaffuz edilmesini dahi içime sindiremedim.

Hep karşı oldum.

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‘NE YAPSAK OLMUYOR’ DUYGUSU

Ama yine de kongre ile ilgili düşüncelerimi yazmadan edemedim...

Fenerbahçe’nin ve Fenerbahçeli’nin içinde bulunduğu ruh halini elbette anlıyorum.

Kongrede Acun Ilıcalı’nın hazırladığı video Fenerbahçe’nin anksiyetesini özetledi.

Tüm Fenerbahçeliler o videodaki görüntülerle yollarının kesildiğine yürekten inanıyor.

Benzer duyguları ülkedeki pek çok kulüp zaman zaman yaşadı.

Ama Fenerbahçe’ninki ise artık bir travmaya, ‘Ne yapsak olmuyor’ duygusuna dönüştü.

Ve bu duygu doldurdu tribünleri önceki gün.

ALi KOÇ’UN O SÖZLERi TÜM HEYECANI BiTiRDi

Peki ya sonra ne oldu? Yanlışlıklar bu kongreye damgasını vurdu. Şimdi onları sıralayayım...

1- Ligden çekilme kararı için genel kurulu topluyorsanız, ligden çekilme kararını oylarsınız.

2- Genel Kuruldan bu yetkiyi alırsınız, kullanıp kullanmamak artık sizin insiyatifinizde olur.

3- Ama bu yapılmadı. Tam aksine ligden çekilme kararının mümkün olmadığı bizzat başkan Ali Koç tarafından açıklandı.

4- Bu açıklamayla kongrenin tüm heyecanı bitti. Öyle ki üyeler, konuşmacılara bile tahammül edemez hale geldi.

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YÖNETiMiN iNANDIRICILIĞI NE YAZIK Ki DARBE ALDI

Fenerbahçe yönetimi günlerdir, “Üç seçeneğimiz var” diyordu:

Kötü: Ligden çekilmek.

En kötü: Futbol faaliyetlerine son vermek.

Çok kötü: Avrupa’dan bir kulüp satın alarak Avrupa’da oynamak.

TÜM KAMUOYU BU ÜÇ MADDEYE ODAKLANMIŞTI

Tüm kamuoyu Fenerbahçe’nin oylayacağı bu 3 maddeye odaklanmışken, en önemli madde, ‘ligden çekilme’nin oylanmaması kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığıydı.

Ya o madde ile genel kurul toplanmayacaktı. Ya da o madde oylanacak ve yetki alınacaktı.

Bunların yapılmaması ne yazık ki, yönetimin inandırıcılığına vurulan bir darbedir.

Fenerbahçe kongre üyelerinin tümü önceki gün bu duygularla ayrıldı tribünlerden.

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“Şahane oldu” diyerek başkan Ali Koç’a bu kongreyi bir zafer gibi sunanlar olacaktır.

Ama dost acı söyler. Ne yazık ki, dağ fare doğurdu.