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TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa taleplerini reddetti! Sarı lacivertliler, karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak

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#TFF#SÜPER LİG#FENERBAHÇE
TFF, Fenerbahçenin Süper Kupa taleplerini reddetti Sarı lacivertliler, karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 00:38

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa talebine olumsuz geri dönüş yaptı.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçını yabancı hakemin yönetmesinin yanında tarihin mayıs ayının son haftası olarak değiştirilmesini istedi.

TRT Spor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüş olumsuz olduğu halde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.

Sarı lacivertliler, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak.

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#TFF#SÜPER LİG#FENERBAHÇE

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