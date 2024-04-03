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Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı ve TFF'ye Süper Kupa yazısı: Erteleme ve yabancı hakem olmazsa U19 Takımı ile çıkacağız

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF
Fenerbahçeden Türkiye Kupası kararı ve TFFye Süper Kupa yazısı: Erteleme ve yabancı hakem olmazsa U19 Takımı ile çıkacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 18:38

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Süper Kupa maçı için TFF'ye yazı yolladıklarını ve maç ertelenmez ve maça yabancı hakem atanmazsa maça U19 takımı ile çıkacaklarını açıkladı. Bilecik ayrıca iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Adana Demirspor maçı öncesi dün yapılan Olağanüstü Genel Kurul hakkında açıklamalarda bulundu ve Süper Kupa maçı için TFF'ye gönderdikleri yazıyı açıkladı.

Dün, oy birliğiyle kabul edilen 4 maddemiz vardı. Bunların bazı koşulları vardı. Bu 4 tane kararın detaylarını yönetim kurulunda konuştuk. Kendi yol haritamızı çıkardık.

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"ERTELEME VE YABANCI HAKEM OLMAZSA SÜPER KUPA'YA ÇIKMAYACAĞIZ"

Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımımız ile çıkacağız. Taraftarlarımızı bize güvensinler. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Bu maçın 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim.

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Şanlıurfa kentine de bir mesajım var. Futbolun oynanabileceği güzel bir atmosferden de affımızı istemiş olacağız. Boynumuzun borcu olarak, sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte A takımımızı kente götüreceğiz ve Şanlıurfalılara Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz.

"TÜRKİYE KUPASI'NA İKİ SEZON KATILMAYACAĞIZ"

Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#TFF

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